Seit Mai wird der Pavillon an der Bernstrasse durch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe genutzt. Im Gebäude, dessen Bau für 2,3 Mio. Franken an der Urne ganz knapp bewilligt wurde, sind die Hauswirtschaftsräume und die Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer untergebracht. Zusätzlich gibt es Gruppenzimmer, die nicht als Schulzimmer ausgestattet sind und für Gruppenarbeiten oder Sitzungen genützt werden können. Der Pavillon ist rollstuhlgängig ausgebaut und mit einem Lift ausgestattet. Mit der Inbetriebnahme des Pavillons konnten die Schulküchen im Bleichemattschulhaus geräumt werden. Zurzeit werden sie provisorisch durch die ersten und zweiten Klassen genutzt. Nach dem Umbau des Bleichemattschulhauses wird der Schülerhort an dieser Stelle seinen Platz finden. (rm)