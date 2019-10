Seit 2016 verfügt Kriegstetten über modernste Glasfasertechnologie mit Surf-Geschwindigkeiten von bis zu 100Mbit/s. In einem weiteren Ausbauschritt tauscht Swisscom nun einzelne Glasfasergeräte aus, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dadurch surft ein Grossteil der Einwohner in Kürze bis zu fünf Mal schneller. Das Swisscom-Netz wird bereits seit Ende September schrittweise modernisiert. Die Baumassnahmen sind laut Swisscom minimal: Für die Arbeiten werden lediglich bestehende Schächte geöffnet und einzelne Glasfasergeräte getauscht. Nach dem Tausch steht den Anwohnern der neue Speed zur Verfügung. (mgt)