Wie sich zeigt, weiss Balsiger schon jetzt, was er nicht will. Ein Themenrestaurant, wie beispielsweise sein «Zum goldenen Gallier» in Biberist (siehe Box), soll es nicht werden.

Balsiger hat schon einige Ideen, was er gastronomisch bieten will. «Ich möchte die Geschichte des Gebäudes aufnehmen, das früher als Kantine diente.» Angedacht seien eine Art Kiosk, ein Selbstbedienungsteil sowie auch ein Restaurant mit Service. «Am Kiosk sollen die Leute beispielsweise einen Grillkorb kaufen können, also mit Grill, Kohle und Anzünder sowie Esswaren. Natürlich werden Korb und Grill wieder zurückgegeben.» Er möchte auch «Fish and Chips» verkaufen und so einen Bezug zur Aare schaffen. Während der Hauptsaison im Sommer will er 7 Tage offen haben, auch in der Ferienzeit.

Dabei setze er nicht auf die wenigen Sommertage, sondern auf die Sonnentage. Auch im Winter. Dann will er Kissen und Decke reichen oder eine Eisfläche anbieten. «Der Uferpark ist ein Begegnungs- und Freizeitpark. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, Anlässe beispielsweise im künftig umgebauten Gemäuer der ehemaligen ARA zu organisieren. Balsiger rechnet mit einer Stammbesetzung von 5 bis 8 Personen, die bei frequenzreichen Tagen aber aufgestockt werden soll.