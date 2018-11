Nach dem grossen Budget-«Streichkonzert» am 25. Oktober hatte Finanzverwalter Roland Kummli für die zweite Lesung wie von Zauberhand den Aufwandüberschuss gesenkt. Das ursprüngliche Minus von 512'000 Franken wurde mit Änderungen in 95 Positionen in der auf 15,38 Mio. bezifferten Erfolgsrechnung auf 136'000 Franken gedrückt. Dies kam durch kleinere und grössere Einschnitte und eben auch durch Anhebung der vorsichtig prognostizierten Steuereingänge zustande. Neu werden die Steuereinnahmen durch natürliche und juristische Personen um rund 40'000 Franken erhöht.

Die Netto-Investitionen belaufen sich auf rund 5,4 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad für neue Investitionen wird bei 9,09 Prozent liegen, denn die Finanzierung der geplanten neuen Gebäude ist nur durch die Aufnahme von Krediten möglich. Der Steuersatz verbleibt für beide Kategorien auf 128 Prozent. Die übrigen Gebühren sind unverändert.

Pensenerhöhung für Schulleiter