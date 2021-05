Biber sorgt für Biodiversität im Dorf

Seit Jahren baut der Biber im Niedermattbächli in Subingen fleissig seine Dämme. Je nach Standort des Dammes gibt es Rückstau bis ans danebenliegende Oberstufenzentrum OZ13. «Die Gebäudeversicherung hat uns nun angekündigt, dass sie nicht mehr bereit ist, Schäden im OZ 13 zu bezahlen», so Peter Glutz (Ressortleiter Bau).

Biberdämme wegzuräumen sei verboten. «Wir hatten eine mündliche Vereinbarung mit dem Kanton, dass wir Dämme, die nicht älter sind als drei Tage wegnehmen dürfen, damit es nicht zu weiteren Schäden kommt.» Diese Vereinbarung soll nun schriftlich aufgesetzt werden. «Der Kanton fordert uns aber dazu auf, den Lebensraum den wir so dem Biber wegnehmen, andernorts zu kompensieren.»

Da die Gemeinde keinerlei Flächen an einem Gewässer hat, die sie anbieten könnte, kam man in der Baukommission auf de Idee stattdessen im ganzen Dorf verstreut Grünflächen in Naturwiesen umzugestalten. «Das bringt allen in der Bevölkerung etwas», so Peter Glutz.

Es gehe dabei um Flächen, die der Gemeinde gehören. Das St. Ursen-Pärkli beispielsweise, die Wiese beim Kindergarten Hoger oder das Land rund um das Heiligenstöckli. Der Gemeinderat befand die Idee grundsätzlich als gut und so wird man nun mit dem Kanton auf dieser Basis weiterverhandeln. (rm)