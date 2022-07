Subingen Neues Kleid für die Coop-Verkaufsstelle Subingen Nach sechswöchiger Schliessung dreht sich im Coop-Supermarkt Subingen von Donnerstag bis Samstag, 28. bis 30. Juli, alles um die Wiedereröffnung.

Geschäftsführerin Fationa Alilaj (rechts) und ihr Team freuen sich auf die Wiedereröffnung der Coop-Verkaufsstelle Subingen. Andreas von Gunten

In den letzten Wochen hat Coop die Verkaufsstelle am Wachtelweg 8 in Subingen modernisiert und den heutigen Bedürfnissen der Kundschaft angepasst. «Mein Team und ich freuen uns sehr, die Kundinnen und Kunden wieder willkommen zu heissen – wir sind gespannt auf deren Reaktionen», sagt Geschäftsführerin Fationa Alilaj.

Eine Rundumerneuerung war nötig

Vom Boden bis hin zur Decke wurde im Coop-Supermarkt Subingen alles erneuert. Holz-Elemente und eine neue Glasfront beim Eingang sorgen für ein helles und freundliches Ambiente. Wer den Laden betritt, trifft zuerst auf die Früchte- und Gemüseabteilung. «Neu befindet sich daneben das Brot- und Backwarenrayon – hier sind ofenfrische Gipfeli, Weggli und Brote erhältlich», sagt Fationa Alilaj.

Weiter geht es zum Schnellverpflegungs-Angebot, zur Molkereiabteilung und zum Fleisch-Bereich. In der hinteren Ecke befindet sich künftig die Wein- und Getränkeabteilung mit einem vergrösserten Spirituosensortiment.

Pick-Up für Spezialwünsche

Insgesamt sind im Coop Subingen rund 10’000 Artikel des täglichen Bedarfs erhältlich. Ab sofort ermöglicht zudem eine Pick-up-Station, Produkte aus Online-Shops von Coop zu bestellen und direkt im Laden abzuholen. «Auf unserer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern haben wir nicht jedes Produkt im Sortiment.» Neu kann zudem mit dem Self- Scanning-System Passabene eingekauft und an drei Self-Checkout-Kassen bezahlt werden.

An den Eröffnungstagen profitiert die Kundschaft von zehnfachen Superpunkten. Zudem können fünf Coop-Geschenkkarten im Wert von je 100 Franken gewonnen werden – und auch beim Glücksrad warten Sofortpreise. Gegen Abgabe des Wimmelbildes erhalten Kinder eine kleine Überraschung.

TV Subingen verkauft Bratwürste

Zu guter Letzt bietet der TV Subingen am Samstag ein Grillangebot vor dem Laden an. Der gesamte Erlös aus dem Bratwurst-Verkauf fliesst vollumfänglich in die Vereinskasse. «Wir freuen uns, dass der lokale Turnverein bei diesem besonderen Moment dabei ist und für das kulinarische Wohl sorgt», sagt Fationa Alilaj.