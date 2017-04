Die drei Parteien, welche 2013 zur Gemeinderatswahl antraten, wollen es auch in der neuen Legislatur 2017–2021 wissen. CVP, FDP und SP treten ohne weitere Konkurrenz, beispielsweise einer SVP, die in der letzten Legislatur noch einen Sitz hielt, gegeneinander an. Einzige Änderung im Spektrum der Parteien: die Grünen haben Unterschlupf auf der SP-Liste gefunden.

Von den elf bisherigen Gemeinderäten treten neun erneut an. Den grössten Aderlass verzeichnet die FDP, die gleich zwei Gemeinderäte verliert. Es demissionieren Kuno Graber und Astrid Steiner. Demnach wird die FDP mit einer gewissen Unruhe in die Gemeinderatswahl steigen. Kann die Partei die fünf Sitze halten, welche sie vor vier Jahren holten? Damals holte sie einen der beiden durch die Dorfpartei und die SVP nicht verteidigten Sitze. Den anderen Sitz ergatterte sich die Linke, die damit auf vier Sitze kam. Die restlichen zwei Sitze holte sich die CVP. – Oder muss die FDP mit einem Sitzverlust rechnen?