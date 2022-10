Strompreise Politiker diskutieren über schärfere Stromsparmassnahmen – Passanten in Derendingen sind nicht erfreut Um die Bevölkerung zum Stromsparen zu animieren, hat der Bund diverse Kampagnen lanciert. Allerdings lassen diese viele Bürgerinnen und Bürger kalt. Aus diesem Grund wird in der Politik nun bereits über schärfere Stromsparmassnahmen diskutiert.

Im Vergleich zum September 2021 sei in Sachen Strom bis anhin noch kein Spareffekt spürbar, schreibt der «Tagesanzeiger». Die Solothurner SP-Nationalrätin Franziska Roth kritisiert jedoch, dass dieser Vergleich nicht möglich sei. «Gefühlt bin ich letztes Jahr im September an der HESO fast verschwitzt. Aber in diesem Jahr hatte ich einen Rollkragenpullover und eine Jacke mitgenommen», sagt sie gegenüber Tele M1.

Trotzdem kommt nun eine Idee auf, wie die Bevölkerung weiter zum Stromsparen animiert werden könnte: Indem der Strompreis nochmals künstlich erhöht werden würde, wenn zu wenig Strom verfügbar wäre. «Das wäre hervorragend», sagt der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach.

Bei einer Umfrage in Derendingen, im kommenden Jahr die dritt teuerste Stromgemeinde im Kanton Solothurn, hält sich die Begeisterung allerdings in Grenzen: «Ich finde es eigentlich nicht gut. Weil es gibt auch Leute, die das dann fast nicht mehr bezahlen können», gibt eine Passantin zu bedenken. Ebenso ergänzt ein Mann: «Meiner Meinung nach macht es nicht wirklich Sinn, den Strom noch teurer zu machen. Schlussendlich muss jeder Zuhause selbst sparen können.» (bey)