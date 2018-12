Feldbrunnen-St. Niklaus ist im laufenden Jahr zusammen mit der Kleinstgemeinde Kammersrohr der steuergünstigste Ort im Kanton. In beiden Gemeinden beträgt der Steuersatz aktuell 65 Prozent. Nun droht Feldbrunnen-St. Niklaus, den Anschluss zu verlieren.

Während in Feldbrunnen-St. Niklaus 2019 ein Steuersatz von 72 Prozent gilt, wird dieser in Kammersrohr mit grösster Wahrscheinlichkeit bei 65 Prozenten verharren. In Kammersrohr ist an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend keine Steuersatzänderung traktandiert. (uby)