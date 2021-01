Steinerner Zeuge der Vergangenheit erstrahlt in neuem Glanz

Wenn es um denkmalpflegerische Sanierungen geht denkt man zuerst einmal an Kathedralen, Altstadthäuser oder herrschaftliche Landsitze. In Selzach wurde hingegen kürzlich ein kleines, unscheinbares landwirtschaftliches Gebäude saniert und baugeschichtlich dokumentiert. Dies in einem ausführlichen Beitrag von Bauforscher Urs Bertschinger im aktuellen Jahresbericht 2020 der kantonalen Archäologie und Denkmalpflege.

«Der Steinspeicher an der Bellacherstrasse 1b nimmt in der Gemeinde Selzach schon allein durch sein Alter eine besondere Stellung ein, ergab doch die im Frühling 2019 erstellte dendrochronologische Untersuchung eine Entstehung im Jahr 1538. Dendrochronologie bedeutet, dass eine Altersbestimmung anhand der Jahrringe des verwendeten Holzes erfolgt. Der Speicher sei eines der ältesten noch erhaltenen spätgotischen Gebäude der Gemeinde. Die kantonale Denkmalpflege misst dem Erhalt des Gebäudes grosse Bedeutung bei, «dies aufgrund der Seltenheit dieses Speichertypus im gesamten Kantonsgebiet», wie Experte Bertschinger schrieb. Die charakteristischen Gebäude mit fast fensterlosem Mauerwerk und Ziegeldach waren ungewohnt in einer Agrarlandschaft von überwiegend strohgedeckten Holzbauten.

Mitbesitzerin: "Zeit, dass etwas geht"

Der Speicher gehört zu einem Ensemble mit Bauernhaus (Bellachstrasse 1). Das Bauernhaus brannte bei einem Dorfbrand 1915 ab und wurde danach neu aufgebaut. Der Speicher blieb im Wesentlichen Original, erhielt aber im 17. Jahrhundert einen weiteren Zwischenboden und im 19. Jahrhundert einen Anbau. In den letzten Jahren verfiel das Gebäude zusehends und wurde auch allmählich von Brombeerranken überwuchert.

«Es war dringend Zeit, dass etwas geht», meint Brigitte Antenen, die im Bauernhaus wohnt und an der Erbengemeinschaft beteiligt ist, welcher das Ensemble gehört. Es gelang ihr, die Mitbesitzer von der Notwendigkeit der Sanierung zu überzeugen.

Eine Zeit lang konnte das Gebäude mit einer Plane notdürftig vor weiteren Schäden gesichert werden, dies ist vor allem meiner Mutter zu verdanken. Jedoch hatten starke Stürme der letzten Jahre dem Speicher sehr zugesetzt.»

Da der Speicher unter Denkmalschutz steht, mussten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das Ziel war, möglichst viel alte Bausubstanz zu erhalten und nur punktuell mit neuen Elementen zu ergänzen. Die Analyse zeigte, dass der später datierte östliche Anbau aufgrund des eindringenden Regenwassers am stärksten gelitten hatte. Die Kosten für die Instandstellung des Anbaus erwiesen sich zu gross und man entschied sich für einen Rückbau. Auch so hat die Restauration des kleinen, ungenutzten Gebäudes fast 100000 Fr. gekostet, wie Antenen durchblicken lässt.

Baufällige Veranda rekonstruiert

Als baufällig, ja einsturzgefährdet, erwies sich auch der südseitige Veranda-Anbau. Die Laubenkonstruktion mit Treppe wurde vollständig ersetzt und in der alten Art und Weise rekonstruiert. Auch beim übrigen Gebäude erwies sich das Ziel, möglichst viel altes Konstruktionsholz zu erhalten, als frommer Wunsch. Dieses musst aufgrund des schlechten Zustands mit Ausnahme gewisser teile im Dachstuhl fast vollumfänglich ersetzt werden. Allein das massive Mauerwerk mit einer Dicke von bis zu 60 Zentimetern erwies sich als einigermassen gut erhalten.

Mitbesitzerin Antenen zeigt sich zufrieden mit dem Resultat, auch wenn heute noch nicht klar ist, ob und wie der Speicher künftig genutzt werden kann. «Wichtig ist vorab, dass das Gebäude gerettet werden konnte. Wie es weitergeht, wird sich weisen», meint sie.

«Der Entscheid der Bauherrschaft, den Steinspeicher zu restaurieren, kann als Glücksfall bezeichnet werden», schreibt ihrerseits die Denkmalpflege. «Ein Glücksfall für die Bauforschung, die den Speicher und seine Baugeschichte detailliert dokumentieren konnte und ein Glücksfall für das Kulturgut des Kantons...»