Start-up Colti plant Neustart – und präsentiert Porridge in Investoren-Sendung

Der Anteil an Früchten beträgt mit der neuen Rezeptur bis zu 35 Prozent. Alle Sorten werden noch zusätzlich mit Vitamin B angereichert. Damit soll die gesamte Tagesration abgedeckt werden.

In der «Zwangspause» optimierten die Firmeninhaber ihr Produkt. Aus ursprünglichen fünf wurden drei Geschmacksrichtungen – «Very Berry», «Alles Banane» und «Kokos». Rezepturen wurden leicht abgeändert und auch die Verpackung. Fortan soll das Porridge in 75-Gramm-Bechern angeboten werden. Mit den kleineren Portionen sollen mehr mehr Leute erreicht werden.

Erst im Februar zügelten sie die Firma von Derendingen nach Aeschi, ihrem Wohnort. Neben ihrem Engagement für Colti ist den beiden wichtig, dass ihr Grundeinkommen abgesichert ist. Sie sind deshalb beide zu 50% in der Immobilienbewirtschaftung bzw. im Sozialversicherungsbereich tätig. Diese Arbeit hielt ihnen auch in der Coronakrise den Rücken frei.

«Trotz der aktuellen Lage haben wir damals ein positives Fazit über das erste Geschäftsjahr gezogen. Wir haben viel gelernt», so Wälti. Der Porridge in Beuteln sei gut angekommen. Sie hätten aber bemerkt, dass eine hohe Nachfrage nach Bechern bestehe, ergänzt Coppe. «Die Idee hatten wir schon lange im Kopf, aber erst durch Corona konnten wir dieses Thema angehen.»

Ausverkauft steht unter den Produkten. Schon seit dem Frühling wird kein Porridge des Start-ups Colti mehr verkauft. «Mit der Coronakrise konnten wir keine Früchte mehr beziehen», erklärt Sabrina Coppe. Sie und ihr Geschäftspartner und Freund Pascal Wälti legten alles auf Eis und verabschiedeten sich in eine kreative Pause.

Swissness im Vordergrund

Im Gegensatz zum Porridge aus dem Beutel ist das neue Produkt nicht mehr Bio-zertifiziert. «Swissness steht im Vordergrund», so Wälti. Bezogen wird Schweizer Hafer aus einer Mühle. «Wir haben die Hafermischung selbst noch optimiert, damit man es gut kalt essen kann», so Coppe. Und Wälti ergänzt: «Den Becher kann man auch direkt in die Mikrowelle stellen.»

Um den kalten und warmen Genuss zu betonen, sprechen die Macher nun von «Müsli & Porridge».