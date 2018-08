Wer in den Gemeinden Biberist und Gerlafingen erinnert sich nicht, als es im Juli 2014 in der Schlackengrube des Stahlwerks zu einer sogenannten «Verpuffung» kam? Heisse Schlacketeile flogen explosionsartig in die Umgebung, auch in Richtung der Häuser am gegenüberliegenden Biberister Schachen-Ufer.