Spezialitäten vom Hof: Diese Biberisterin ist seit 25 Jahren als Selbstständige unterwegs

Die meisten Bäuerinnen kommen durch Heirat in die Landwirtschaft und absolvieren oft an einem landwirtschaftlichen Bildungszentrum die «Bildung Bäuerin». Diese geniesst eine immer grössere Beliebtheit. Während 2002 schweizweit 62 Frauen die Berufsprüfung Bäuerin abgeschlossen haben, waren es 2019 mit 159 Frauen mehr als doppelt so viele. Auch im Kanton Solothurn haben sich die Teilnehmerzahl in der bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt. «Ich erlebe, dass Frauen zunehmend mit der Motivation kommen, als Bäuerin einen eigenen Betriebszweig zu führen», sagt Regula Gygax, Leiterin hauswirtschaftliche Bildung am Wallierhof. «Vor 20 Jahren war das undenkbar.» Die Direktvermarktung ist heute ein Bestandteil der Ausbildung. Ein eigener Betriebszweig ermöglicht den Bäuerinnen ein Einkommen und die Einzahlung von eigenen AHV-Beiträgen.

Analysen zur ökonomischen Realität von Frauen in der Landwirtschaft zeigen, dass gut 95 Prozent der Partnerinnen von Betriebsleitern auf dem Hof mitarbeiten. Das sind 34'000 Frauen. 56 Prozent werden nicht entlöhnt und sind dadurch im Pensionsalter schlecht abgesichert. Weitere 16 Prozent sind als Selbstständige angemeldet und 15 Prozent sind angestellt. Sowohl der Schweizerische Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV sowie Agridea, die landwirtschaftliche Beratungszentrale der kantonalen Fachstellen, setzen sich für die Verbesserung der Situation ein. Dabei ist der finanzielle Aspekt nur einer unter mehreren. Die Rollenerwartung auf dem Hof, die finanzielle Abhängigkeit wie auch die Pflege von Familienangehörigen kann für die eingeheirateten Frauen belastend sein. Agridea etwa hat das Merkblatt «Beziehungen und Lebensqualität» herausgegeben, mit Tipps für die Umsetzung eines Partnerschaftsmodells anstelle des traditionellen Patriarchatsmodells. Es empfiehlt die Arbeitsteilung in Haushalt, Familie und Betrieb, einen Lohn für die Arbeit der Bäuerin sowie bessere Absicherung des Ehepartners durch einen Erb- oder Ehevertrag. Auch der SBLV bietet Hand bei Fragen und stellt Ratgeber online zur Verfügung. (vs)