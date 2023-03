Sperrung der Weissensteinstrasse Das Sennhaus auf dem Weissenstein ist wieder offen, aber per Auto schwer erreichbar Nach dem Steinschlag und der Sperrung der Weissensteinstrasse hatte das Sennhaus kurzzeitig geschlossen. Nun gibt der Betrieb Entwarnung.

Das Sennhaus auf dem Weissenstein ist wieder geöffnet. Oliver Menge

Im Restaurant Sennhaus läuft der Gastbetrieb wieder. Nach dem Steinschlag am Freitag vor einer Woche wurde drei Tage später die Strasse zwischen Oberdorf und dem Nesselboden wegen Steinschlag-Gefahr gesperrt. Das Sennhaus war per Fahrzeug von Oberdorf her nicht mehr erreichbar. In der Folge schloss das Sennhaus kurzfristig, zumal die Witterungsverhältnisse gerade ungünstig waren.

Die Schliessung habe aber nur einen Tag gedauert, erklärt die wirtende Familie Niederberger. Das Sennhaus hat längst wieder geöffnet. Auf ihrer Internetseite schreibt die Familie, dass das Sennhaus aber aktuell per Auto nur über die Weissensteinstrasse Nord von Gänsbrunnen her erreicht werden kann. Die aktuelle Situation mit der Strassensperrung und den Revisionsarbeiten sei natürlich doppeltes Pech.

Die Wanderer sind nicht auf die Strasse angewiesen und können das Sennhaus ohne Probleme erreichen. Sie können aber nicht auf die Seilbahn Weissenstein zählen, denn diese ist noch bis und mit 6. April, Gründonnerstag, wegen Revisionsarbeiten nicht in Betrieb.

Die Wirtefamilie im Gasthof Hinterweissenstein geniesst noch bis 4. April Ferien. Das Hotel und Kurhaus Weissenstein hat offen. Wer die genauen Öffnungszeiten wissen will, konsultiert die jeweiligen Internetseiten.