Zuchwil Spaziergang am Gewässer: Das machen unsere Tiere im Winter David Gerke von Pro Natura führt der Aare entlang und erklärt, was unsere Tiere im Winter machen. Er erklärt auch, wieso der Biber wichtig für Pro Natura ist.

David Gerke von Pro Natura zeigt ein vom Biber angenagten Baum. Susanna Hofer

«Die Biber ist eine Tierart, mit der man den Naturschutz attraktiv vermitteln kann», sagt David Gerke. Er ist Mitarbeiter beim Projekt «Biber und Co. Mittelland» von Pro Natura. Am vergangenen regnerischen und kalten Samstag führt er Interessierten in Zuchwil der Aare entlang.

Der Biber beeindruckt vor allem durch seine Bautätigkeit, die man von der roten Velobrücke an der Aare gut beobachten kann. David Gerke weist auf einen Asthaufen am Ufer hin, den man beim Vorübergehen leicht ignorieren könnte. Die Biber seien allerdings eher in der Dämmerung oder in der Nacht aktiv, weil sie sich ungern von Menschen stören lassen, so Gerke.

Von der roten Brücke sieht man den Biberbau gut. David Gerk in der Mitte. Susanna Hofer

2006 gab es die erste Biberburg an der roten Brücke, jetzt scheint sie unbewohnt, wird aber wohl bald wieder von einer Biberfamilie genutzt. Biber haben Reviere, das bei der roten Brücke dehne sich etwa bis zur Kurve der Aare Richtung Attisholz aus, erläutert Gerke im strömenden Regen.

Auch dieser Ast wurde von einem Biber geschält, weiss David Gerke. Susanna Hofer

Statt der Biber darf die Exkursionsgruppe einen Eisvogel betrachten, der sich auf der Biberburg an der roten Brücke niedergelassen hat. Er ist klein, aber mit dem Feldstecher offenbart sich sein wunderschönes Gefieder mit den brillanten Farben. Fasziniert schauen die Naturliebhaber dem kleinen Vogel zu. «Er wartet dort auf Fische, aber wenn sich das Wasser wie heute bewegt, sieht er sie nicht gut.» Der Eisvogel sei ein Höhlenbrüter, er habe daher leider in unserer Region wenig Möglichkeiten zum Brüten, so Gerke.

Drei Gänsesäger schwimmen auf der Suche nach Fischen die Aare hinunter. Die Region Solothurn ist eine Zugvogelregion, aber bei Regen sind nicht viele Vögel zu sehen. Die grossen Wasservögel überwintern hier bei uns, wo es normalerweise wärmer ist als in Skandinavien oder Russland, woher sie kommen. Auch Höckerschwäne, Kormorane, Möwen und Stockenten kann die Gruppe beobachten.

Um den Winterschlaf gibt es noch viele offene Fragen

Gerke weist auf die Fische hin, die im Winter wenig aktiv sind. Der Alet, auch Döbel genannt, sei oft anzutreffen in der Aare; gerne halten sich diese wechselwarmen Fische in ruhigem Gewässer auf. Sie brauchen wenig Futter und fressen zum Beispiel auch Pflanzen, die ins Wasser fallen.

Zurzeit ist kein Fisch zu sehen, aber einen richtigen Winterschlaf machen nur Warmblüter wie der Igel oder die Haselmaus, die dann ihren Puls auf vier Schläge die Minute senken können. «Um den Winterschlaf gibt es noch viele Geheimnisse», sagt Gerke. Bekannt sei, dass essenzielle Fettsäuren und Zucker im Blut wie ein Frostschutzmittel wirken. Und gibt es hier die Riesenwelse? Die gebe es schon, meint Gerke, er selber habe am Emmenspitz einmal einen zwei Meter langen Wels gesehen. Die meisten sind allerdings kleiner.

«Aber auch die Riesenwelse sind für Menschen nicht gefährlich, da sie keine Zähne haben.»