Spatenstich Oekingen erhält ein Glasfasernetz: Ab März 2024 kann schneller gesurft werden Mit dem symbolischen Spatenstich starten die GA Weissenstein, die Gemeinde Oekingen und die Elektra Oekingen Halten die Bauarbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes.

In guter Stimmung begrüsst der Gemeindepräsident Etienne Gasche die anwesenden Vertreter der Gemeinde, der Elektra, die Unternehmer und der GA Weissenstein (GAW) zum symbolischen Spatenstich beim Schulhaus. «Es freut mich sehr, dass wir in Oekingen nun das modernste Kommunikationsnetz bekommen». Ein solches Netz sei auch ein Standortvorteil.

Spatenstich für den Glasfaserausbau in Oekingen mit Gemeindepräsident Etienne Gasche (ganz links) und GAW-Geschäftsführer Marcel Eheim (fünfter von links). Zvg

Seinen Dank richtet Gasche in seiner Begrüssung an die GAW, mit der man ein sehr gutes Verhältnis habe. Die Bevölkerung schätze den engen Kontakt und die proaktive Kommunikation über den Bauverlauf. Diesen Ball nahm Marcel Eheim, Geschäftsführer der GAW, in seiner Ansprache gerne auf und konnte die Blumen an die Gemeinde und die Elektra Oekingen Halten zurückgeben: «Wir haben mit der Gemeinde und der Elektra einen idealen Partner und wir freuen uns auf die Umsetzung».

Bereits seit Ende April laufen die Vorbereitungen mit baulichen Abklärungen in den Liegenschaften. Bis Ende Jahr werden 432 Nutzungseinheiten in 285 Liegenschaften ans neue Netz angeschlossen . Eine Faser pro Einheit steht dann auch der Elektra für Smart Metering oder Grid zur Verfügung. Zu Beginn des neuen Jahres werden dann die Kabel gespleist, so dass ab März 2024 die ersten Kundinnen und Kunden über Glasfasernetz surfen können

Eine Investition in die Zukunft

Die GAW investiert für die Bauarbeiten und Migration 1,1 Millionen Franken. Eine Investition in die Zukunft, denn mit dem neuen Kommunikationsnetz ist sichergestellt, dass die Einwohnerinnen und Einwohner Oekingens in den kommenden Jahrzehnten genügend Bandbreite zur Verfügung stehen werden.

Bereits heute hat die GAW rund 60 Prozent ihres Netzes auf Glasfaser umgestellt. Bis 2031 soll das ganze Gebiet erschlossen sein. Das aktuelle Antennennetz liefert aktuell eine Bandbreite bis 1 Gbit und wird die aktuellen Anforderungen bis dahin noch problemlos erfüllen.