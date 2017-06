Schon seit Längerem ist klar, dass Recherswil Gemeindepräsident Hardy Jäggi für ein 20-Prozent-Pensum bezahlt ist, aber 40 bis 50 Prozent arbeitet. Ebenso häufen sich in der Verwaltung die Überstunden an. Dies hat auch ein externer Berater festgestellt. Im Auftrag des Gemeinderates hat dieser Berater mögliche Lösungen erarbeitet, diese wurden im Gemeinderat diskutiert und zwei Varianten wurden verfeinert und in die Vernehmlassung geschickt. An einem Info-Abend wurde auch die gesamte Bevölkerung informiert.

An der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend ging es dann nur noch um eine Kompromiss-Variante, die vom Gemeinderat im Nachgang erarbeitet wurde.

Gleich zu Beginn der Diskussion in der Gemeindeversammlung stellte Jörg Aebischer im Namen der FDP-Fraktion den Antrag nicht auf das Geschäft einzutreten. Die Vorlage sei nicht ausgereift, man kenne die Kostenfolge nicht und habe unter Zeitdruck entscheiden müssen. Zudem sei der Entscheid im Gemeinderat mit 4:3 Stimmengefällt worden. «Der neu zusammengesetzte Gemeinderat sollte sich auch dazu äussern können, wie er in den nächsten vier Jahren arbeiten möchte.»

Für Eintreten machte sich vor allem Werner Sauser (SP) stark. Er, und auch Gemeindepräsident Hardy Jäggi betonten immer wieder, dass man auf das Geschäft eintreten sollte und danach Anträge abändern oder zurückweisen könne.

Als es um Eintreten ging, wurde dieses dann aber knapp mit 59 : 57 Stimmen abgelehnt. Damit wurde die Vorlage nicht weiter diskutiert und es bleibt – mindestens vorderhand – alles beim Alten.