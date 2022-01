«Prix d’Honneur» Der Applaus gilt dem Kollektiv: Der Wasserämter Preis geht ins «Marzili» Der Prix d'Honneur, gestiftet von den Wasserämter Gemeinden, wurde an den Solothurner Filmtagen vergeben. Überreicht hat den Preis Daniela Häberli, Gemeindepräsidentin von Drei Höfe, an David Landolf und Judith Hofstetter von der Kinemathek Lichtspiel in Bern.

Blumen für die Preisträgerin und den Preisträger: Judith Hofstetter und David Landolf von der Kinemathek Lichtspiel in Bern. Hanspeter Bärtschi

Applaus brandet im gut besetzten Landhaus auf und trifft einige der Anwesenden mitten im Herzen. Beispielsweise die beiden künstlerischen Leiter der Solothurner Filmtage, Marianne Wirth und David Wegmüller, für die der Applaus wie Balsam wirkt, sind sie doch angespannt und sympathisch nervös zur Ehrung geschritten.

Oder Daniela Häberli, die den Preis übergibt und die Wasserämter Gemeinden vertritt. Sie dürfte das Wohlwollen für den Preis in der Höhe von 10'000 Franken insbesondere von den Akteuren, die im Hintergrund im Filmbusiness arbeiten und die zahlreich anwesend sind, gefühlt haben. Und vielleicht wird im nächsten Jahr der Jubiläumspreis mit einer Überraschung aufwarten.

Daniela Häberli, Gemeindepräsidentin von Drei Höfe, vertrat die Gemeinden des Wasseramts. Hanspeter Bärtschi

Daniela Häberli spricht über die im Jahr 2000 gegründete Kinemathek Lichtspiel von einem Juwel im Berner Marziliquartier. «Es ist Kino Filmarchiv, Museum, Werkstatt und Partyraum in einem.» Dort könnten Besucherinnen und Besucher auf Entdeckungsreise gehen. Es sei ein Ort, wo Filme vor dem Zerfall und dem Vergessen gerettet, fachgerecht restauriert und dem Publikum wieder zugänglich gemacht würden.

Geehrt wird ein Kollektiv

Der Prix d'Honneur geht an Persönlichkeiten des Schweizer Kulturschaffens, wie es Wegmüller formuliert. Hinter der Kinemathek Lichtspiel steht aber ein Kollektiv. Erstmals seit 2003, als der Prix d'Honneur seinen Anfang nahm, wird damit ein Kollektiv geehrt. In Kollektiven zu arbeiten sei mühselig, so Wegmüller, aber in den allermeisten Fällen bereichernd und integrierend.

Vertreterinnen und Vertreter des Kollektivs mit Daniela Häberli. Von links: Raff Fluri, technischer Support, Judith Hofstetter, Vizedirektorin, Daniela Häberli, David Landolf, Direktor, Brigitte Paulowitz, Archivleiterin und Mani Morgenthaler, Mitgründer. Hanspeter Bärtschi

Stellvertretend für das Kollektiv, ein Team mit Archivarinnen, Technikern, Vermittlerinnen, Netzwerkern, bedanken sich Judith Hofstetter und David Landolf für Blumen und Preis. Auch ihre Herzen dürften höher geschlagen haben, als der Applaus ertönt.

Sie standen am Anfang der Kinemathek, die von David Fonjallaz, Produzent und Regisseur, in seiner Laudatio mit einer Liebeserklärung bedacht wird. Er erzählt drei kleine Geschichten, die er in der Kinemathek erlebt hat, und er erklärt damit einiges, was die Faszination für diese Institution ausmacht.