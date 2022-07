Solothurner Tanztage «Fantastische Atmosphäre»: Schweizer gewinnen am «Find your Flow»-Festival Ticket für Worldfinal Über 600 Tänzerinnen und Tänzer aus 21 Ländern haben sich am «Find your Flow»-Festival auf dem Attisholz-Areal in Solothurn zusammengefunden. Das Schweizer Duo «Bambika&Shaymin» konnte das Finale für sich entschieden.

zvg/Noemi Aeschlimann

Sommerliches Wetter, die Lage auf einem ehemaligen Industrieareal und dargebotene Show sind gemäss der Leitung des Festivals «Find your Flow» Gründe, warum sie auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken können. In einer Mitteilung berichten sie von einer «fantastischen Atmosphäre» auf dem Attisholz-Areal.

Dazu beigetragen haben auch internationale Tanz-Grössen wie die US-Amerikaner Ken Swift und Roxrite, die französische Gruppe «Kapela - Just Debout», «Tsuki» aus Japan und viele weitere, aber auch Schweizer wie Muhamed Kaltuk, Perla und Tuff Kid.

Urbane Tanzkultur feiern

Etwas überraschend gewann in der Freestyle Session die niederländische Gruppe «Crew Ruggeds». Damit haben sie sich ein Ticket für das Worldfinal in Los Angeles ergattert. Ebenso überraschend konnte sich Schweizer Gruppe «Bambika&Shaymin» ein Ticket für Los Angeles ertanzen. Sie setzten sich im «Break down the House»-Finale gegen eine weitere Schweizer Gruppe, «Moa&Oulouy», durch.

Letztlich ging es aber gemäss Mitteilung nicht nur um prestigeträchtige Preise und Plätze, sondern darum, die urbane Tanzkultur zu feiern. Die Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedensten Ländern und unterschiedlichem Alter tauschten sich aus, profitierten von den Workshops mit den Profitänzern und zeigten damit auf eindrückliche Art, wie mit Tanz Brücken gebaut werden können. (fan/mgt)