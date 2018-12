Im Kanton Solothurn gibt es grosse Abwasserreinigungsanlagen (ARA) die von Verbänden betrieben werden und denen mehrere Gemeinden angehängt sind und es gibt kleine Anlagen, die in aller Regel nur für ein einziges Dorf gebaut wurden. Die ARA in Rüttenen gehört zur zweiten Kategorie. Die meisten kleinen Anlagen sind 40 Jahre alt und älter und müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Am Montagabend wurde im Gemeinderat eine Studie präsentiert, die der Kanton finanziert hat. Soll die ARA saniert werden, oder soll man sie aufgeben und sich der ZASE in Zuchwil anschliessen?

In jedem Dorf anders

«Für uns ist klar, dass die Lösung, die getroffen wird für die Gemeinde zahlbar, machbar und tragbar sein muss», erklärte Christoph Bitterli zu Beginn seiner Erklärungen. Bitterli ist im Amt für Umwelt in der Abteilung Gewässerschutz tätig. Rüttenen sei nicht die einzige Gemeinde, in der über die ARA diskutiert werde. Gerade eben habe man entschieden, dass die ARA in Nunningen 2020 saniert werde, weil der Anschluss an eine grössere Anlage unverhältnismässig teuer sei. Andere kleine Anlagen, wie etwa diejenige in Lüsslingen-Nennigkofen, gebe man auf. «Die Situation ist in jedem Dorf differenziert anzusehen», so Bitterli. Grundsätzlich würden die kleinen Anlagen nicht schlechter funktionieren als die grossen.

Das spezielle an der Situation in Rüttenen ist die Tatsache, dass das gereinigte Wasser aus der ARA in den Verenabach und die Verenaschlucht fliesst. Aus diesem Grund sei der Bach mehrmals beprobt und auf die Wasserqualität hin untersucht worden. Die Grenzwerte für Phosphor seien dabei mehrfach überschritten worden. Das selbe gelte für Stickstoff und Nitrat. «Die Verbesserungen in der Anlage seit 2011 zeigen aber Wirkung.» So habe sich der Bestand an Kleintieren in der Bachsohle und im Bach in den letzten Jahren erholt. Trotzdem lasse sich nicht wegdiskutieren, dass man den Einfluss der ARA im Bach geruchlich und auch optisch feststellen könne. «Die Anforderungen an die Wasserqualität werden nicht immer eingehalten.» Von Baden im Bach werde deshalb abgraten. Grundsätzlich, so Bitterli, funktioniere die ARA in Rüttenen gut. Problematisch sei aber das Mischverhältnis des Wassers im Bach, weil der Verenabach selbst nur wenig Wasser führe.