Solange wir Kinder sind, ist die Fantasie grenzenlos: Die Schweizer Erzählnacht hat in Zuchwil eine lange Tradition «Verwandlungen» war das Motto der Schweizer Erzählnacht. An über 700 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz wurden Geschichten vorgelesen. Auch in Zuchwil.

Kinder lauschen im Zuchwiler Lindensaal der Geschichte über fliegende Krokodile. José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Früher, da gab es sie noch wirklich: Hexen, die Krokodile verhexten, damit sie fliegen konnten, graue Städte, die mit den buntesten Blumen überschwemmt wurden, oder Eichhörnchen, die mal ein Biber und mal ein Hirsch sein wollten. Solange wir Kinder sind, ist unsere Fantasie grenzenlos.

Die Welt hat etwas Märchenhaftes und steckt voller Verwandlungen. «Verwandlungen», dies war das Motto der Schweizer Erzählnacht, die am 11. November stattfand. An über 700 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz wurden Geschichten vorgelesen, schreibt das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien. So viele seien es zuvor noch nie gewesen.

Erzählungen über fliegende Krokodile

In Zuchwil hat die Nacht der Geschichten bereits eine lange Tradition – so lange, dass ehemalige Zuhörende sich bereits zu den Erzählenden zählen können. Am frühen Abend füllten die Kinder den Lindensaal und lauschten den Erzählungen über die fliegenden Krokodile, die Blumenstadt und das unentschlossene Eichhörnchen.

Die Erzälnacht im Lindensaal in Zuchwil stiess auf grossen Anklang. José R. Martinez

Der Saal war passend geschmückt mit den Zeichnungen von halb verwandelten Wesen: Ein Käfer mit einem Roboterkopf oder ein Panda mit Fischschwanz grinsten den Kindern im Saal zu. «Wir wollen den Eltern zeigen, wie wichtig es ist, den Kindern Geschichten zu erzählen», meinte die Bibliothekarin der Zuchwiler Gemeindebibliothek Esther Bichsel. Das Zuhören rege die Fantasie an, helfe bei der Konzentration und bei der Sprachentwicklung. Auch das Motto der Erzählnacht spielte eine Rolle: «Gerade die Kinder sollen vom heutigen Abend mitnehmen, sich auf Neues einzulassen», sagte Esther Bichsel.

Ein Anlass ist jeweils für Erwachsene

Mit fortgeschrittenem Alter verblüht die Fantasie etwas. Man glaubt nicht mehr an gestaltwandelnde Tiere und an Hexen schon gar nicht. Doch das Zuhören ist nicht minder spannend: Als einer der wenigen Veranstalter im Kanton organisiert die Gemeindebibliothek Zuchwil auch einen Anlass für Erwachsene. Die Bilderbücher werden mit Kurzgeschichten ausgetauscht und ein Märchen sei auch jedes Jahr dabei, erzählt Bichsel. Auch die Verwandlungen unterscheiden sich von jenen, die die Kinder zu hören bekommen. Dieses Jahr ging es unter anderem um eine Fotografin, die ihre Porträts mit Hilfe von Licht verwandelt, oder um den glücklichen Gewinner eines Wettbewerbs, dessen Leben sich komplett auf den Kopf stellt.

Die Geschichten hatten die Erzählenden jeweils selbst ausgewählt. Die Kriterien: Sie dürfen nicht zu lang sein und müssen natürlich mit dem Motto zu tun haben. Zwischen jeder Geschichte gab es eine kurze Pause, in der man eine Verpflegung aus der Küche geniessen konnte und Gelegenheit hatte, sich über die Handlung auszutauschen. Denn Verwandlungen sind ein Phänomen, mit dem Klein und Gross, mit viel oder weniger Fantasie, sich laufend auseinandersetzen müssen – handle es sich nun um die Märchenverwandlung vom Frosch zum Prinzen oder ums Erwachsenwerden.