Nach monatelanger Vorprüfung werden die Pläne für das Bundesasylzentrum auf Flumenthaler Boden publik. Stapelweise liegen die Akten seit gestern in den Gemeindehäusern von Flumenthal und Deitingen zur Einsicht auf. Bis am 11. Mai kann gegen den Bau Einsprache erhoben werden. Die Dimensionen machen Eindruck: Ab 2019 werden in einem dreigeschossigen Bau im Schachen bis zu 250 Personen untergebracht.

Das Gebäude ist bereits vorhanden. Derzeit wird es von der Rehaklinik Bellikon als Provisorium für medizinisch-therapeutische Behandlungen genützt. Im Oktober wird es abgebaut und von der auf Modulbauten spezialisierten DM Bau aus Oberriet zwischengelagert – bevor es im Schachen wieder aufgebaut wird. Die Bausubstanz sei sehr gut, schwärmt Burga Martinelli, Mediensprecherin der Rehaklinik. Keine Spur einer Baracke. «Die Materialien sind hochwertig, man fühlt sich wie in einem normalen Gebäude.»