Das Agglomerationsprogramm 4 kündigt sich an. Obwohl die Bucheggberger meistens nicht von diesen Programmen in der Region Solothurn profitieren, erhielten die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten an ihrem Treffen in Unterramsern doch eine erste Information durch Amalia Schneider, Projektleiterin beim Kanton. Daraus wird klar, dass die Solothurner in der Umsetzung der bisherigen drei Programme sündigten. Etliche Projekte der früheren Agglomerationsprogramme sind noch nicht angepackt worden. Das führe in der Bewertung durch den Bund, der finanziell massgeblich beiträgt, zu Minuspunkten. Neu müssen die geplanten Massnahmen in der Frist umgesetzt werden. Sonst verfällt der vom Bund gesprochene Beitrag.

Mit dem Agglomerationsprogramm 4 soll dem Bund ein «abgestimmtes Programm» vorgelegt werden, so Schneider. Ihren Ausführungen war zu entnehmen, dass die Siedlungsentwicklung noch stärker differenziert werden soll im Sinne von: Wo soll was entstehen dürfen. Im Verkehr soll eine überkommunale Strategie entwickelt werden. Im Langsamverkehr nannte sie drei Problemzonen: den Abschnitt Solothurn-Grenchen, südlich der Bahnlinie, die Verbindung Bellach-Langendorf und die Querungsmöglichkeiten beim Hauptbahnhof Solothurn. Weiter ist die Landschaft (Natur und Naherholung) ein Thema im Agglomerationsprogramm 4 mit einem Schwerpunkt im Gebiet, wo Aare und Emme zusammenfliessen.

slowUp bringt Geld