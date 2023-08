Das Organisationskomitee zieht eine durchwegs positive Bilanz des elften Slow-up Solothurn-Buechibärg. 25'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gemäss Medienmitteilung mit von der Partie – unfallfrei. Beat Stähli, Präsident des Vereins Slow-up Solothurn-Buechibärg, sagte zur Eröffnung am Sonntagmorgen in Solothurn: «Die Frage, ob unsere Veranstaltung eine Erfolgsgeschichte ist, erübrigt sich.» Dank der Rahmenveranstaltungen in den teilnehmenden Gemeinden gehört der Slow-up zu den grössten Volksfesten im Kalender des Kantons. Die Festplätze entlang der Strecke seien sehr gut besucht. Sie hätten mit kulinarischen, kulturellen und sportlichen Angeboten gelockt. «Im Einsatz standen wiederum zahlreiche Vereine und mehr als 400 freiwillige Helferinnen und Helfer.» Das Organisationsteam ist heuer neu und hat sich gleich bewährt: Boris Graber (Präsidium), Brigitte Winz, Zuzana Meri, Charlie Schmid, Martin Kopp und Patric Räss.