Die Wurzeln der heutigen Sphinx Werkzeuge AG in Derendingen reichen bis ins Jahr 1876 zurück. Damals wurde die Sphinx Werkzeuge AG in der Schanzmühle in Solothurn gegründet. Was mit einem Drehautomaten und hochpräzisen Schrauben für die Uhrenindustrie begann, entwickelte sich zu einer bedeutenden Décolletage und Werkzeugmacherei. Allein in Solothurn waren in den Spitzenzeiten über 1100 Mitarbeitende beschäftigt.

Nach dem Ausstieg der Besitzerfamilie wurden alle Geschäftsfelder verkauft und 1993 wurde die Produktion in Solothurn eingestellt. Die damaligen Abteilungsleiter, der heute 58-jährige Reto Rüttimann, gelernter Maschinenmechaniker und EDV-Leiter Bruno Fellmann (er ist inzwischen in Pension) haben damals zusammen mit einem dritten Partner den Werkzeugbereich in einem Management-Buy-out übernommen. Die Nachfolgeregelung ist zusammen mit Helvetica Capital, einer Verbindung von Schweizer Unternehmern für Schweizer Unternehmen, im 2016 erfolgt, so Rüttimann. (FS)