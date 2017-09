Nathalie Jäggi aus Oberdorf ist erst 15 Jahre alt und geht noch ins Gymnasium – jedoch stehen die Chancen gut, dass sie als Model international durchstarten könnte. Denn am Donnerstagabend setzte sie sich beim Elite Model Look im Hotel Kameha Grand in Zürich gegen 17 Konkurrenten durch. Mit ihr gewann auch der 20-jährige Yanis Isenring aus Frauenfeld (TG).

Mit dem Sieg beim Elite Model Look qualifizierten sich die beiden für das Elite-Weltfinale in Mailand. Dort werden sich die beiden mit der internationalen Konkurrenz messen. An diesem Contest wurden schon weltweit erfolgreiche Topmodels wie Cindy Crawford, Gisele Bündchen und Alessandra Ambrosio entdeckt. (chg)