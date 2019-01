Vor Jahrzehnten als Solbad gegründet, wurden Hallenbad und zugehörige Einrichtungen nach Eigentümerwechseln zum «Freubad», das als Vergnügungsbetrieb Sex-Dienstleistungen anbietet. 50 Frauen seien hier tätig und bei der Gemeinde auch gemeldet, wurde an der Gemeinderatssitzung erklärt. Ob allerdings der 2006 durch eine Verfügung des Kantons genehmigte Hotelbetrieb für Übernachtungsgäste hier überhaupt stattfindet, sei fraglich, orientierte Gemeindepräsident Hardy Jäggi.

Viel eher sei anzunehmen, dass die Sexarbeiterinnen in diesen Zimmern dauerhaft wohnen. «Der bewilligte Beherbergungsbetrieb mit Service und Gastroangeboten ist in unserem Industriegebiet an der Autobahn zwar zonenkonform, nicht aber ein Appartementhaus», so Jäggi.

«Wir wollen wissen, was los ist», war sich der Gemeinderat nach der Aussprache einig und beauftragte die Bau- und Werkkommission (BWK) zur Überprüfung der Situation. Sofern im «Freubad» tatsächlich ein Hotel mit acht Zimmern geführt werde, sollte gemäss Kantonalem Arbeits- und Wirtschaftsgesetz ein Melderegister vorhanden sein, das beispielsweise polizeiliche Nachforschungen über einen Zeitraum von drei Jahren ermöglicht.

Ressorts verteilt

An der ersten Ratssitzung 2019 fand die Konstituierung des Gemeinderates statt. Neu im Rat ist in der Legislaturperiode 2017–2021 Jan Flückiger, der den Platz von Daniel Murer übernahm. Einstimmig zum neuen Vizepräsidenten wurde auf Vorschlag der FDP Christian Erzer gewählt. Da die Gemeindeordnung die Wahl der Ressorts nach der Dauer der Zugehörigkeit zum Rat – dem sogenannten Anciennitätsprinzip – vorschreibt, ergaben sich nur zwei Wechsel.