Walk to School: Zuchwiler Schulkinder könnten jedes Jahr zu Fuss bis nach Montreux oder Appenzell laufen

Zum zweiten Mal haben alle Schul- und Kindergartenkinder eines Primarschulhauses in Zuchwil an der Aktion «Walk to School» mitgemacht. Dieses Jahr war das Schulhaus Unterfeld dabei. Die Klassen mit den meisten Punkten bekamen nun eine Auszeichnung.