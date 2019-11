Selzacherin startet nach Hausbrand Spendenaktion für die Bewohner

Anfangs Oktober brannte in Selzach ein Mehrfamilienhaus. Der Eigentümer und die drei weiteren Mietparteien wurden mitten in der Nacht vom Rauch geweckt. Das Feuer weitete sich bis in den Dachstock aus. Verletzt wurde niemand, aber der Schock sitzt allen noch tief in den Knochen. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar und der Sachschaden beträgt mehrere 100‘000 Franken.

Nicht mit ansehen kann dies Christine Gerber, die seit vier Jahren in Selzach wohnt. Die Ereignisse, die sich im Oktober in ihrem Dorf abspielten, bedrücken sie. Darum hat sie über Facebook eine Spendenaktion gestartet. Mit der «Aktion Lichtblick: Menschen helfen Menschen» hofft Christine Gerber auf Unterstützung. Den Eigentümer des Hauses, der unbekannt bleiben will, kannte die hilfsbereite Selzacherin nicht persönlich. Doch nachdem sie sich das schlimme Ereignis ansehen musste, meldete sie sich sofort bei ihm. Nach einem Besuch der Brandruine wollte sie handeln. «Bis die Versicherung zahlt, dauert es einen Moment», sagt Christine Gerber. Deshalb habe sie diese Aktion gestartet.

Spendenaktion für den Wiederaufbau

Der Eigentümer sei tief betroffen. In diesem Haus stecke sein ganzes Herzblut und er sei bereits daran, das Haus wieder aufzubauen. Alle drei Mietparteien haben ihr ganzes Hab und Gut verloren und leben derzeit bei Freunden. Mit einer der Mieter, einer alleinerziehenden Mutter, habe Christine Gerber Kontakt aufgenommen.

Bis jetzt ist die Brandursache noch offen. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn und der Staatsanwaltschaft kann dazu aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft gegeben werden. Eine Brandstiftung wird noch nicht ausgeschlossen.