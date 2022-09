Schwimmbad Region Messen Nach einer Traumsaison wird mit der Sanierung der 50-jährigen Technik im Schwimmbad Messen begonnen Die Sanierung kostet 3,5 Millionen Franken und wird von den Verbandsgemeinden Buchegg, Fraubrunnen, Messen und Unterramsern getragen.

Vertreter der Verbandsgemeinden, des Vorstandes des Zweckverbandes, der Baukommission für die Sanierung und der beteiligten Firmen beim offiziellen Spatenstich und damit dem Startschuss für die Sanierung. Bruno Kissling

Am Sonntagabend verliessen die letzten Gäste das Schwimmbad Region Messen, das die Saison dieses Jahr ein wenig früher als normal beendet. Am Montag fuhr bereits der Bagger auf. Vorher aber stiessen die Verantwortlichen miteinander auf den Start der Schwimmbad-Sanierung an. Peter Gerber, Präsident Zweckverband Schwimmbad Region Messen, erklärte:

«Gestern ging eine traumhafte Saison mit traumhaftem Wetter, traumhaften Einnahmen und Traumgästen zu Ende.»

Gerber packte die Gelegenheit beim Schopf und bedankte sich bei Thomas Aeschbacher, dem neuen Badmeister, der in seiner ersten Saison enorm viel zu tun hatte.

«Die Batterien sind nach diesen vielen Wochen schönen Wetters bei allen, die im Schwimmbad arbeiten, etwas leer.»

Ein Traum sei auch, dass die Sanierung nun starten könne. «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Verbandsgemeinden alle so hinter uns stehen.»

Der Zweckverband sucht zusätzlich Sponsoren

Peter Iseli ist Bauverwalter in Fraubrunnen und Projektleiter für die Sanierung des Schwimmbades. Auch er betonte, dass der Zweckverband sich glücklich schätze, dass die Verbandsgemeinden und auch die Bevölkerung hinter dem Projekt stehen. Die Sanierung koste doch 3,5 Mio. Franken.

Links Peter Gerber (Präsident Zweckverband), rechts Peter Iseli (Projektleiter, Fraubrunnen) bei ihren kurzen Ansprachen am offiziellen Spatenstich, mit dem die Sanierung gestartet wurde. Bruno Kissling

Der Zweckverband sei zudem daran, zusätzliches Geld über Sponsoring hereinzuholen. Angesprochen würden vor allem Firmen und Privatleute. Bereits seien so 9000 Franken zusammengekommen. 50'000 Franken sollten es letztlich werden. Iseli meinte weiter:

«Wir sind überzeugt, dass wir mit der Sanierung etwas Gutes für das Limpachtal, die Bevölkerung uns unsere Badigäste tun.»

Schwimmbadarchitekt Markus Gutknecht, Jenzer+Partner AG aus Aarberg, ging kurz auf die Sanierung ein. «Die Anlage wird nächstes Jahr anders aussehen. Es gibt ein Bijou», zeigte er sich überzeugt. Alle Involvierten freuten sich auf die Arbeit und man versuche das Beste zu geben, trotz Unsicherheiten wie Preissteigerungen und Lieferverzögerungen, die das Baugewerbe zurzeit stark treffen.

Die Technik wird komplett saniert

Das Schwimmbad Messen ist 50 Jahre alt. Das macht es nötig, dass die Technik der Anlage komplett erneuert wird. «Unter anderem werden alle Leitungen und Ventile erneuert», so Peter Iseli. Weiter ist der Ersatz der Pumpen vorgesehen, die Steuerung wird ausgewechselt und die Wasseraufbereitung modernisiert.

Sichtbar für die Schwimmbadgäste wird die Erneuerung des sogenannten Beckenkopfes der Schwimmbecken und die neue zusätzliche Treppe sein. Deshalb werde auch die Umgebung bei den Becken erneuert, das Becken selbst zudem mit einer Folie ausgekleidet.

Die Beckenränder werden nächstes Jahr sichtbar anders aussehen. Bruno Kissling

Auch das Kinderbecken werde saniert. Dort gehe es um Anpassungen, die nötig seien, weil sich Sicherheitsvorschriften geändert haben. Iseli:

«Nach der Sanierung sollte das Schwimmbad technisch und sicherheitstechnisch auf dem neusten Stand sein.»

Die vorgesehene Sanierung beinhaltet die Wiederherstellung der Beckengeometrie, indem der Untergrund am Beckenende stabilisiert wird. Die Becken werden anschliessend mit einer Folie ausgekleidet.

Zweckverband mit vier Gemeinden Kosten von 3,5 Mio. Franken werden verteilt Dem Zweckverband Schwimmbad Region Messen gehören heute die Gemeinden Buchegg (ursprünglich beteiligt waren die Ortsteile Aetingen und Brittern), Fraubrunnen (mit den Dörfern Büren zum Hof, Etzelkofen, Limpach und Mülchi), Messen und Unterramsern an. Die Gemeinde Messen hat als Standortgemeinde an ihrer Gemeindeversammlung den Bruttokredit von 3,5 Mio. Franken gesprochen. Die Kosten werden aber auf die Verbandsgemeinden verteilt: Messen trägt 55,5 Prozent oder 1,925 Mio Franken; Fraubrunnen 32,6 Prozent oder 1,143 Mio. Franken; Buchegg 6,35 Prozent oder 222250 Franken und Unterramsern 5,48 Prozent oder 191800 Franken. (rm)

Weiter ist der Ersatz der Pumpen vorgesehen und die Erneuerung der Zu- und Ableitungen. Die Steuerung wird ausgewechselt und die Wasseraufbereitung modernisiert. Im Zusammenhang mit der Wasserumwälzung müssen die Überlaufränder angepasst werden. Schliesslich gibt es eine zusätzliche Treppe am hinteren Beckenende.

Als einzigen Luxus den man sich leisten möchte, soll eine Wasserrutsche montiert werden. Das Sanierung soll just auf den Beginn der Saison 2023 fertig sein.