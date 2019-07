Morgens um halb fünf in der Stahl Gerlafingen AG. Ein Schwertransport steht vor den Werkstoren. Der Lastwagen bringt das Ober- und das Untergefäss für den neuen Schmelzofen. Ein Elektrolichtbogenofen sei die genaue Bezeichnung dafür, erklärt Dr. Stefan Wilck, Technischer Projektleiter (Stahl Gerlafingen AG). Das Interesse am neuen Schmelzofen ist gross, viele Mitarbeiter freuen sich und sehen sich den Transport durch das Firmengelände an. Millimetergenau müssen die Chauffeure in die Werkhalle einfahren, in der bereits die Wiege steht, auf der die beiden Gefässe aufgebaut werden. Der Eingang zur Halle wurde extra für die Anlieferung verbreitert. «Wir mussten ein Stück Wand herausschneiden, damit die beiden Teile für den Schmelzofen in die Halle hineingefahren werden können.» Das Werk in Gerlafingen steht zurzeit, weil die normale Sommerrevision ausgeführt wird. «In den nächsten Tagen wird der alte Schmelzofen demontiert und dann voraussichtlich eingeschmolzen und rezykliert», so Wilck.