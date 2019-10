Schweizer Vertretung an der Bagger-Weltmeisterschaft

Die Baumaschinenfahrermeisterschaften «Operator Challenge» werden vom Baumaschinenunternehmen Caterpillar, mit Sitz in den USA, durchgeführt. In Europa übernehmen jeweils die Vertretungen der Marke die Durchführung von regionalen Vorausscheidungen. In der Schweiz ist das die Avesco in Langenthal, die die Fahrer u.a. auch bei den Vorbereitungen mit diversen Maschinen und Übungsgeländen unterstützt. Über die regionalen Ausscheidungswettkämpfe qualifizieren sich die Fahrer für das Halbfinale – also die Europameisterschaften – und schliesslich für die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft «Global Operator Challenge» kommenden März in Las Vegas, USA, ist bisher der grösste Anlass seiner Art.

Bei den Wettkämpfen geht es um Geschicklichkeit und Zeit: Die Teilnehmer messen sich in verschiedenen Kategorien an Caterpillar Baumaschinen der neusten Generation. Beispielsweise müssen sie Yoga-Bälle platzieren, Reifen aufeinander stapeln, vordefinierte Gewichte aufladen oder einen Hindernisparcours durchlaufen. Dabei wird gemessen, wie lange die Fahrer für die Übung brauchen. Für schlechte Ausführung gibt es Strafsekunden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Am Ende werden die Zeiten zusammengerechnet und die Ranglisten erstellt. (gue)