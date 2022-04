Achtung! Fertig! Sport! Welches ist die sportlichste Gemeinde? Im Mai zählt jede Bewegungsminute Ein ganzer Monat im Zeichen des Sportes. Viel Bewegung und fleissiges Sammeln stehen bei schweiz.bewegt auf dem Programm. Mit dabei: Bolken, Halten, Kriegstetten, Oekingen, Recherswil und Schnottwil. Doch wer wird dieses Jahr zur sportlichsten Gemeinde der Schweiz?

Ein Bild aus dem Jahr 2019: Turnstunde mit Olympia-Sieger Donghua Li. Bruno Kissling

Ein Monat voller sportlicher Ereignisse. Seit 2009 ist dies das Ziel der Schweiz bewegt GmbH. Diese veranstaltet, zusammen mit Coop, das Coop Gemeindeduell – und sucht dabei die aktivsten Gemeinden in der Schweiz. Welche Gemeinde wie viele Anlässe organisiert, ist den Gemeinden selbst überlassen. Wichtig dabei ist, dass der Spass an der Bewegung im Zentrum steht.

Viel los in Bolken

Ob tanzen, joggen oder turnen, in Bolken hat es sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Am 1. Mai geht es mit der sogenannten grössten Turnstunde der Schweiz für Jung und Alt los. Von 10 Uhr bis 15 Uhr ist das Ziel der Anwesenden, sich möglichst viel zu bewegen.

Coop Gemeindeduell im Jahr 2018. Sarah Kunz

Nach diesem sportlichen Auftakt finden, verteilt über den ganzen Monat, unzählige weitere Anlässe statt. Das Alter spielt dabei keine Rolle, das Motto ist: Dabei sein ist alles. Mit einem vielseitigen Programm sollte für jedes Sportniveau etwas zu finden sein.

Schlussendlich will jede Gemeinde die sportlichste der Schweiz sein. Werden die Bolknerinnen und Bolkner dieses Ziel erreichen?

Auch die Hoek-Gemeinden wollen ganz vorne sein

Die drei Gemeinden Halten, Kriegstetten und Oekingen sammeln als Hoek gemeinsam Bewegungsminuten. Es ist das erste Mal, dass die Gemeinden am Projekt teilnehmen. «Die Idee kam von einigen Gemeindemitgliedern, diese haben die Idee anschliessend den Vereinen vorgestellt», erzählt Sonja Gerber, Mitglied des Organisationskomitees.

Das Organisationskomitee setzt sich aus fünf Personen zusammen, zwei aus Halten, zwei aus Kriegstetten und Sonja Gerber aus Oekingen. Zusätzliche Unterstützung gibt es durch einen Gemeinderat oder eine Gemeinderätin jeder Gemeinde.

Ob Sportskanone oder Anfänger, der Event ist für alle, die sich gerne bewegen. (Symbolbild/Archiv) Valentin Hehli

Das Programm hat es in sich. Von Pumptracks über Tanzkurse bis zum Jogging und Walking, für jeden hat es etwas dabei. Viele Vereine und Privatpersonen haben sich dazu bereit erklärt mitzuhelfen. Neben diesen Helfern haben auch die Kreisschule Hoek und die Stiftung Focus Jugend (Zentrum für Pädagogik, Kriegstetten) beim Gestalten des Programms mitgewirkt.

«Als Highlight zählt ganz klar die Intensivwoche mit der Schlussveranstaltung», sagt Gerber. Während dieser Woche werden insgesamt 140 Aktivitäten ermöglicht, diese sind verteilt auf die drei Gemeinden und finden hauptsächlich ums Schulareal herum statt.

Praktisch täglich steht mindestens ein Event auf dem Programm. Dabei werden wohl viele Bewegungsminuten zusammenkommen. Auch hier das Ziel: Als aktivste Gemeinde auf dem Podest zu stehen.

Ein schrecklich schöner Monat in Recherswil

«Die Planung lief etwas zögerlich», sagt Christian Loose, Organisationskomitee Recherswil bewegt. Die Vereine seien noch im Winterschlaf, dies habe aber hauptsächlich mit den vergangenen Pandemiejahren zu tun. In den vergangenen Tagen entstand jedoch ein spannendes Programm mit vielen Programmpunkten. Von Wandern bis Tanzen, jede Art von Bewegung ist inbegriffen.

2017 wurde in Recherswil Im Rahmen von schweiz.bewegt die Lutermoos-Runde konzipiert. Rahel Meier

Als eines der beiden Highlights sieht Loose den Spaziergang des Grauens. Dieser findet am Mittwoch, 25. Mai, statt. Es ist ein Nachtspaziergang, bei dem man auf die schrecklichsten Dinge trifft. Ob Leichen oder Unfälle, es dürfte ein schauriges Spektakel werden. Christian Loose sagt dazu:

«Es wird noch viel schlimmer, als man es sich vorstellt.»

Als zweites Highlight hebt er den Flohmarkt vom Freitag, 27. Mai, hervor. Dabei werden im ganzen Dorf Stände verteilt sein. Sowohl in der Mehrzweckhalle als auch bei Privatpersonen in deren Garagen werden Gegenstände an neue Besitzer gebracht. Vom einen zum anderen Stand solle man mit dem Fahrrad oder zu Fuss kommen. Autos sind ein Tabu. Denn: Es geht darum, sich zu bewegen und Minuten für das Dorf zu sammeln.

Eine App, auf die man zählen kann

Um die sportlichsten Gemeinden zu ermitteln, wurde von den Initiantinnen und Initianten eine App entwickelt. Ob alleine oder in der Gruppe, auch Privatpersonen können für ihre Gemeinde sammeln. Je mehr Bewegungspunkte eine Gemeinde sammelt, desto besser wird die Endklassierung sein. Auch für Gemeinden, die nicht direkt mitmachen, können Bewegungsminuten gesammelt werden.

Für die eigene Gemeinde Minuten sammeln. Enya Kopp

Auch eine Rangliste mit allen Schweizer Gemeinden wird angezeigt.

Es gibt die Möglichkeit, eigene Duelle zu starten und dabei Freunden und Familienmitgliedern bei sportlichen Herausforderungen gegenüberzutreten.

Gemeinde-Programme können abgerufen werden. So hat man direkt einen Überblick darüber, wann welcher Event stattfindet.

Neben all diesen nützlichen Tools gibt es noch jede Menge andere Dinge, die man in der App nachschlagen kann. Und alles, was man tun muss, um die App zu nutzen, ist, sich anzumelden. Die restlichen Aktionen sind kostenlos, genau wie die Bewegung.

Schnottwil setzt auf die App

Das Line-up in Schnottwil ist eher eine Lightversion. Im Gemeindevergleich legen sie wenige Fixpunkte fest. «Wir hoffen, dass die Bevölkerung mit Hilfe der App viele Bewegungsminuten sammeln wird», sagt Stefanie Jordi, Mitglied des OK.

Auch die Mitglieder von diversen Sportvereinen der Gemeinde werden dazu angehalten, fleissig Minuten zu sammeln.