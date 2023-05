«Schwanen-Mörder» Brütender Schwan im Attisholz erschossen? Das sagt die Polizei Auf den sozialen Medien sorgt ein Post für Diskussionen: An der Aare bei Luterbach sei am Wochenende ein Schwan erschossen worden. Die Kommentarschreibenden sind sich einig - die Polizei bestätigt, einen toten Schwan gefunden zu haben.

Ein Schwan auf der Aare in der Nähe des Attisholz-Areals. Doris Peter (Leserbild, Januar 2022)

Grosse Aufregung in den sozialen Medien: Einige User aus der Region Solothurn haben am Montag in ihren Profilen von einem toten Schwan auf der Aare beim Attisholz-Areal berichtet. Gemäss «32Today» wurde in diesem Posts geschrieben, dass der Schwan erschossen worden sei.

Die Meinungen und die Kommentare sind eindeutig. Es wurden sogar Geldbeträge zur Auffindung des «Feiglings» und des «Schwanenmörders» geboten.

Facebook

Polizei kann Abschuss nicht bestätigen

Das Tier sei nicht erschossen worden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von «32Today». Das sei eine Falschmeldung.

Die Polizei habe aber am späteren Sonntagabend eine Meldung zu einem toten Schwan auf einer Insel beim Uferpark bekommen. Das Polizeischiff sei deshalb am Montagmorgen mit einem Wildhüter beim Attisholz-Areal auf der Aare unterwegs gewesen.

Die Patrouille habe das Tier gefunden. «Der Schwan lag tot in einem Nest und wies keine Verletzungen auf. Er wurde untersucht und fachgerecht entsorgt», heisst es abschliessend in der Mitteilung der Kapo Solothurn. Zur effektiven Todesursache des Schwans wurden keine Angaben gemacht.