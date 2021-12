Schulplanung Schülerzahlen bleiben in Recherswil in den kommenden Jahren konstant hoch – aber Skilager soll es immer geben An der Kreisschule Recherswil-Obergerlafingen wird für die nächsten Jahre mit mehr Schulkindern gerechnet. So wird auf das nächste Schuljahr hin eine neue dritte Klasse eröffnet. Der Gemeinderat Recherswil hat die Schulenplanung zur Kenntnis genommen.

Recherswil und Obergerlafingen führen die Schule gemeinsam. Oliver Menge

Die Statistik zeigt, dass im kommenden Sommer 37 Kinder in den Kindergarten 01 (den Kindergarten für die 5-Jährigen) eintreten könnten. Gleichzeitig sind die Schülerzahlen auch in der ersten Klasse (voraussichtlich 41 Kinder); in der 2. Klasse (46) und in der 3. Klasse (36) relativ hoch. Die Gesamtzahl pendelt in den kommenden vier Jahren zwischen 270 und 283 Kindern.

Die Schülerzahlen seien grundsätzlich stabil, schreibt die Schulleiterin in ihrem Bericht. Eine Planungsunsicherheit bestehe jeweils bei der Einschulung in die erste Kindergartenklasse, da es den Eltern freigestellt werde, ihr Kind ein Jahr zurückzustellen. Zu- und Wegzüge seien ebenfalls nicht voraussehbar.

Neue dritte Klasse in Recherswil

In Recherswil wurde der Schulhausumbau abgeschlossen und die neuen Räume konnten bezogen werden. Den Klassen stehen neu auch Gruppenräume zur Verfügung. Auf das neue Schuljahr hin fehlt aber bereits wieder ein Klassenzimmer, weil eine zusätzliche dritte Klasse eröffnet werden muss. Dank den beiden Turnhallen ist dafür die Organisation des Turnunterrichtes problemlos möglich. In den Kindergärten gibt es ebenfalls Platzreserven.

Kinder aus Obergerlafingen kommen nach Recherswil

In der gemeinsamen Schulorganisation mit Obergerlafingen gibt es die Möglichkeit, Kinder auch im jeweils anderen Dorf einzuschulen. So wurden im aktuellen Schuljahr zehn Kinder aus Obergerlafingen – im Einverständnis mit den Eltern – in Recherswil eingeschult. Im kommenden Schuljahr dürften es vier Kinder aus Obergerlafingen sein.

Damit könne die Klassengrösse ausgeglichen werden. So werden im kommenden Schuljahr beispielsweise eine fünfte Klasse in Obergerlafingen und zwei sechste Klassen in Recherswil geführt. Der Gemeinderat Recherswil nahm die Planung zur Kenntnis.

Skilager sollen Priorität haben

Der Gemeinderat hat sich zudem kurz mit dem Lagerkonzept beschäftigt, das von der Schulleiterin erstellt wurde. Dabei wurde in der Diskussion festgestellt, dass man Wert darauf legt, dass der Schwerpunkt vermehrt auf den Skilagern liegen solle. Das sei eine Tradition, die nicht verloren gehe solle. Zudem könnten so auch Kinder Ski fahren lernen, deren Eltern ihnen dies sonst nicht ermöglichen könnten.