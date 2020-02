Schulleiter wird nach eingereichter Kündigung freigestellt

Nach der ordentlichen Kündigung des Schulleiters im Januar per Ende Schuljahr 2019/20 entschied der Schulausschuss in Absprache mit den Gemeindepräsidien der rsaw Gemeinden Aeschi, Bolken, Drei Höfe und Etziken, den Schulleiter per 31. Januar freizustellen.

Ab 10. Februar wird in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Schulsekretariat eine externe ad interim-Lösung durch das Büro dw schulconsulting gewährleistet. Die Stelle des Schulleiters wird ab Kalenderwoche 6 öffentlich ausgeschrieben.

Der Schulausschuss ist überzeugt, mit diesem Vorgehen einen reibungslosen Übergang und einen gut betreuten Schulbetrieb zu gewährleisten. (mgt)