Schnottwil: Kollision zwischen drei Fahrzeugen – ein Lenker leicht verletzt Zwischen Schnottwil und Wengi ist es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Ein Lenker wurde leicht verletzt. Die Strecke blieb mehrere Stunden gesperrt.

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 2. Februar, gegen 16.55 Uhr, fuhr ein Autolenker auf der Bernstrasse in Schnottwil in Richtung Wengi. In einer Rechtskurve verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Auto. Daraufhin kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Der Lieferwagen kollidierte im weiteren Verlauf mit einem weiteren Fahrzeug, das in Richtung Wengi fuhr, und kam anschliessend in der Strassenböschung zum Stillstand. Beim Unfall wurde der Lenker des Lieferwagens leicht verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10’000 Franken.

Die betroffene Strecke musste mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Neben der Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst, die Feuerwehr Oberer Bucheggberg, ein Abschleppdienst sowie das Kreisbauamt im Einsatz. (kps)