Schnottwil Autolenkerin kollidiert mit Böschung – Auto überschlägt sich mehrfach Bei einem Selbstunfall bei Schnottwil hat sich am Montag ein Auto mehrfach überschlagen. Die Lenkerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Auf der Bernstrasse kam es zum Unfall. Kapo SO

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 12 Uhr. Eine Autolenkerin fuhr auf der Bernstrasse von Schnottwil in Richtung Rapperswil. Im Bereich einer Kurve verlor sie aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Böschung am linken Fahrbahnrand. In der Folge überschlug sich der Personenwagen mehrfach und kam auf den Rädern auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin wurde zur Kontrolle mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht; ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Unfallstelle war eingeschränkt passierbar und wurde abschliessend durch das Kreisbauamt gereinigt. (kps)