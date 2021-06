Schloss Waldegg «Händels Auferstehung»: Musikalischer Theaterabend mit Andrea Zogg und Marco Schädler Händels Messias, eines der bekanntesten Werke der Musikliteratur, trifft auf Stefan Zweigs Novelle «Georg Friedrich Händels Auferstehung». Im musikalischen Theaterabend mit Andrea Zogg und Marco Schädler auf Schloss Waldegg gehen Wort und Ton eine Verbindung ein.

Das Schloss Waldegg lädt zu einem musikalischen Theaterabend ein. zvg

London, 1741. Gesundheitlich am Ende, finanziell ruiniert und trotz früherer Erfolge vereinsamt, fristet Georg Friedrich Händel sein Leben in tiefer Verzweiflung. Die Quelle, aus der sein musikalisches Schaffen hervorging, scheint versiegt zu sein. Doch da fällt ein Manuskript in seine Hände, das ihn merkwürdig berührt. Neue Kraft durchströmt ihn, und schliesslich bricht in einer ungeheuren Schaffensdichte in 23 Tagen die Musik aus ihm heraus, die ihn und sein Werk unsterblich machen werden: «Der Messias». Stefan Zweigs bewegende Erzählung «Händels Auferstehung» über die Entstehung des «Messias» ist voller Hoffnung und Leidenschaft, beseelt vom Glauben an eine schöpferische Kraft, die stärker ist als der Tod.

In der Umsetzung von Andrea Zogg und Marco Schädler treffen sich Zweig und Händel in einer fiktiven Welt – in diesem leidenschaftlichen Theater- und Musikabend verweben und durchdringen sich Sprache und Musik. (szr)