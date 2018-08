Rund eineinhalb Tage muss Geologe Christian Böhm pro Anlage vor Ort aufwenden. Dabei geht er nach einem genau definierten Verfahren vor. Der Kanton Solothurn, als Auftraggeber, hat ein Messraster vorgegeben. Im Abstand von jeweils fünf Metern nimmt Böhm Schadstoff-Messungen an der Oberfläche vor. Dort wo die Belastung hoch ist, bohrt er auch in die Tiefe, misst den Schadstoffgehalt erneut und nimmt Proben, die zusätzlich im Labor analysiert werden.

Nächstes Jahr soll mit der Sanierung der Anlagen im äusseren Wasseramt begonnen werden. Sind sie still gelegt, ist das einigermassen einfach zu erledigen. Dort wo die Anlagen noch in Betrieb sind, wird die Sanierung in ständiger Kommunikation mit den Schiessvereinen ausgeführt. «Wir wollen ja die Sanierung nicht gerade dann machen, wenn beispielsweise das Feldschiessen ansteht», meint Stephan Margreth. Zudem sei eine Begleitgruppe eingesetzt worden. Der Kanton saniert die Kugelfänge. Für danach allenfalls nötigen Anpassungen sind die Schützenvereine zuständig.

Das äussere Wasseramt dient als Pilotregion. Im Wasseramt gibt es diverse Typen von Schiessanlagen (25 m, 50 m, 300 m). Rund die Hälfte der 13 Anlagen, die auf neun Gemeinden verteilt sind, ist stillgelegt und der Rest noch in Betrieb. Auch die Standorte sind verschieden. Einige liegen im Landwirtschaftsland, andere am Waldrand oder gar im Gewässerschutzbereich.

Bei der 300-Meter-Schiessanlage in Aeschi sind es 58 Messpunkte, die der Geologe abarbeiten muss. Die Messergebnisse werden in eine Karte übertragen und wiederum dort, wo die Werte am höchsten sind, werden zusätzlich Sondierschächte ausgehoben. Diese Schächte sind in aller Regel rund zwei Meter tief. Im Abstand von 20 Zentimetern werden weitere Proben entnommen. Vor Ort ist die Schadstoffbelastung teilweise auch von blossem Auge erkennbar. Dort nämlich, wo noch Kugeln im Kugelfang stecken und zu rosten begonnen haben.

Teilweise über 100-jährig

Bevor die Arbeit vor Ort begonnen hat, wurde bei jeder Anlage eine sogenannte historische Untersuchung durchgeführt. Dabei wurden Behördenmitglieder und die Verantwortlichen vonseiten der Schiessvereine befragt. «So haben wir beispielsweise herausgefunden, dass der Perimeter der Anlage in Aeschi grösser ist, als wir angenommen haben», erklärt Stephan Margreth (Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter Amt für Umwelt). Denn vor vielen Jahren war neben der heutigen 300-Meter-Schiessanlage eine 50-Meter-Anlage in Betrieb. Dies war den kantonalen Behörden bisher nicht bekannt. Kein Wunder, einige der Schiessanlagen werden seit mehr als 100 Jahren betrieben.

«Wir haben vor Jahren damit begonnen, die Schiessanlagen zu erfassen und sie im Kataster für belastete Standorte einzutragen», erklärt Martin Brehmer (Abteilungsleiter, Abteilung Boden, Amt für Umwelt). Das habe man aber vom Schreibtisch aus, auch mithilfe von Luftbildern, erledigt. Man sei deshalb in einem ersten Schritt auf die Hilfe der Schützen angewiesen. «Sie wissen, ob die Anzahl der Scheiben verkleinert wurde. Oder ob der Schiessstand, beispielsweise für ein eidgenössisches Feldschiessen, auch schon temporär erweitert wurde.»

Diese Erkenntnisse fliessen in den Bericht ein. Nach der historischen Untersuchung wird entschieden, ob ein belasteter Standort weiter untersucht werden muss, oder nicht. Bei den Schiessanlagen liegt der Fall anders. «Diese Böden müssen immer saniert werden, weil der Grenzwert für Blei überschritten wird. Probleme macht zudem Antimon, das für die Herstellung der Pistolen- und Gewehrkugeln verwendet wird.» Deshalb werden die historische Untersuchung und die Messungen vor Ort kurz hintereinander durchgeführt.

Blei ist gesundheitsschädigend