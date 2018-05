«Es ist klar, für die Natur wird es ein starker Eingriff werden», sagt Markus Zeh. Als Beispiel sei das Mähen der See- und Teichrosen erwähnt, welche ziemlich genau in dem Bereich blühen, wo mit dem Saugbagger Sediment abgetragen werden soll. Die Pflanzen sind geschützt. Als Wiedergutmachung werden auf einer Parzelle in der sogenannten Seehostet, die dem Kanton gehört, Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen ausgeführt. In der Nordecke der Parzelle werden Vernässungsflächen und Feuchtmulden realisiert. In diesem Bereich steht bereits heute häufig das Wasser. Die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Grundstücke darf mit dieser Massnahme aber nicht beeinträchtigt werden. Zusätzlich wird auf der Parzelle eine Hecke angepflanzt.

Dennoch sind sich die verantwortlichen einig, dass der See sich wieder erholen wird. Dazu beitragen sollen Schongebiete, die ausgeschieden werden und die nicht nur die archäologischen Fundstellen schützen, sondern auch als Rückzugsgebiete für die Tiere dienen sollen.

Hypothek der Vorvorväter

Die Hoffnung ist gross, dass die Sedimententnahme in einer Etappe ab Oktober bis März 2019 durchgeführt werden kann. Das sei aber abhängig von den Temperaturen im kommenden Winter, sagt Lukas Egloff. Der Zeitraum wurde gewählt, um Flora und Fauna am See weniger zu belasten. Das Sediment wird beim Absaugen mit Wasser vermischt, um es in der Leitung pumpen zu können, sodass der Materialanteil noch etwa 2 Prozent beträgt. In Leitungen wird das Gemisch in die Filtersäcke zum nahen Entwässerungsplatz transportiert.

Das Wasser fliesst ab und wird wieder zurück in den See geleitet. Übrig bleiben in den Säcken (Geotubes) letztlich etwa 8000 Kubikmeter Material. Schätzungen aufgrund von Probeentnahmen gehen davon aus, dass 50 Tonnen Stickstoff, 10 Tonnen Phosphor, 3 Tonnen Kalium und 9 Tonnen Magnesium in diesem Material enthalten sind, mit dem die Landwirte wiederum ihre Felder düngen können.

Ein zweites Mal sind doch diese Sedimentbildungen auch eine Folge der landwirtschaftlichen Produktion über Generationen in der Umgebung des Sees. «Die Hypothek der Vorvorväter, die noch anders Landwirtschaft betrieben haben», beschreibt es Philipp Staufer.