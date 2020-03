Sanierung auf 620 Metern: So wird der Bahnhof Oberdorf umgebaut

Der Entscheid der Bern–Lötschberg–Simplon-Bahn, den Weissensteintunnel weiterhin zu betreiben, hat Auswirkungen auf die gesamte Strecke zwischen Solothurn und Moutier. Fahrbahn, Bahnstromanlagen, Bahnhöfe und Haltestelle entlang der Strecke sind veraltet. Diverse Kunstbauten haben Erneuerungsbedarf. Zudem sind die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Perronnutzlängenstandards nicht erfüllt.

Diese Situation trifft auch auf den Bahnhof Oberdorf zu. Auf der Gemeindeverwaltung liegt ein umfangreiches Paket zum Umbau Bahnhof Oberdorf auf. Diverse Berichte und Pläne erklären, was auf einer Bahnstrecke von 620 Meter bis zum Südportal des Weissensteintunnels verändert werden soll.

Die Stumpengleise werden aufgehoben

Vorgesehen ist auf der gesamten Strecke eine Fahrbahnerneuerung mit Gleisentwässerung. Durch das Umbauprojekt wird die Gleisgeometrie leicht verändert. Das neue Gleis 1 wird bis zu zwei Meter verschoben. Die Geometrieoptimierungen reichen bis in den Tunnel hinein. Neu gibt es nur noch zwei Gleise durch den Bahnhof. Zudem werden im Perimeter des Bahnhofs Oberdorf zwei neue Weichen verbaut. Alle anderen Gleise werden zurückgebaut. Das betrifft den bestehenden Industrieanschluss auf das Areal Giacometto sowie das Stumpengleis auf der Südwestseite des Bahnhofs. Ersetzt werden auch die Bahnstrom- sowie die Sicherungsanlagen.

Perron 2 wird nicht umgebaut

Im Bereich des Bahnhofs ist ein behindertengerechter Neubau des Hausperrons auf eine Länge von 110 Meter geplant. Das Perron 2 bleibt im heutigen Zustand bestehen. Es soll künftig nur noch in Ausnahmefällen sowie an wenigen Tagen im Jahr durch den Verein Tunnelkino benutzt werden. «Alle Züge werden am neuen Hausperron abgefertigt», bestätigt Projekleiter Kurt Wagner. Beim Bahnhof wird zudem die Karrenüberfahrt umgebaut und der Übergang zum Evakuierungsplatz erneuert.

Gleichzeitig zur Trassenerneuerung werden das Bahnhofsgebäude und die darin bestehende Wohnung erneuert, wobei das Hauptgebäude, die WC-Anlage und ein grosser Teil der Verladerampe bestehen bleiben. Die Buvette mit Kiosk und Telefonkabine wird rückgebaut, womit der Wartebereich vergrössert wird. Der Güterschuppen wird auf seiner Gesamtlänge geschlossen und dient künftig als Lager und für die Technik. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Umbau soll gut 8 Millionen Franken kosten

Das Programm zur Erneuerung der Solothurn–Moutier-Bahn ist in sechs Lose aufgeteilt. Neben der Erneuerung der Südstrecke sind dies die Kunstbauten auf der Südstrecke, der Umbau der Bahnhöfe Oberdorf und Gänsbrunnen (Los 3), die Erneuerung des Weissensteintunnels, der Nordstrecke und der Kunstbauten Nordstrecke. Der Bahnhofumbau in Oberdorf soll 8,065 Mio. Franken kosten.

Da der Tunnel während den Umbauarbeiten gesperrt ist, wenden die Züge beim Bahnhof Oberdorf. Der Bahnhof wird mit zwei Ausnahmen, einer sieben- und einer dreiwöchigen Totalsperre, immer betrieben. Baubeginn ist im Frühling 2021. Die Inbetriebnahme erfolgt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022.