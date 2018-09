Knapp mehr als ein Jahr war das Hallenbad in Oberdorf geschlossen. In dieser Zeit wurde es saniert. Das Bad und der Garderobenbereich wurden aufgefrischt und aufgehellt. Das Schwimmbecken und die gesamte Technik erneuert. Am Samstag wurden das Bad und der neue Spielplatz, gleich daneben, offiziell eingeweiht. Gemeindepräsident Patrick Schlatter freute sich über das gelungene Werk. Die Einweihung wurde umrahmt von singenden Schulkindern.