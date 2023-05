Familienergänzende Kinderbetreuung

Wenn die Gemeindeversammlung mit dem gemeinderätlichen Beschluss übereinstimmt, wird es vom Jahresbeginn 2024 an eine Subventionierung für familienergänzende Kinderbetreuung geben. Der Gemeinderat geht davon aus, dass etwa 60 Kinder zwischen Geburt und Einschulung in Rüttenen in den Genuss dieses finanziellen Förderinstruments kommen. Gemeinderat Remo Meister, ergänzt durch Gemeinderätin Sandra Wertli, stellte Reglement und Verordnung vor. In den Blick genommen werden damit Familien mit niedrigem Einkommen und Sozialhilfeempfänger. Die Unterstützungshöhe wird gemäss Berechnungsschlüssel dem Familieneinkommen angepasst. Jetzt bereits die Kosten abzuschätzen, sei schwierig, so Meister, der sich vorerst für einen Nachkredit aussprach. Für die Umsetzung (Anmeldung, Formulare, Auszahlung) sind die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung zuständig. Für die Betreuung älterer Kinder im Schulalter besteht in Rüttenen das Angebot der Tagesstrukturen mit Mittagstisch. (gku)