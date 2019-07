Bis heute hat Ruedi Bianchi ein spezielles Gratulationsschreiben aufbewahrt. Es kam vom damaligen Bundespräsidenten Willi Ritschard. «Am Sonntag erhieltest Du von der Bevölkerung unseres Dorfes einen Vertrauensbeweis, wie er einem Mann in Deinem Alter nur selten beschieden ist. Und weiter: «Der Gemeindeschreiber und Zivilstandsbeamte ist in einer kleinen Gemeinde wie Luterbach in mancher Hinsicht so etwas wie der ‹Vater› und der ruhende Pol. Gemeinderäte und Gemeindeammänner kommen und gehen. Der Gemeindeschreiber aber bleibt. Er er kann dazu beitragen, dass der Bürger sein Dorf als Heimat empfindet.» Und weiter schrieb Ritschard: «Du hast eine schöne Aufgabe vor Dir. Bitte denke immer daran: Um gut zu sein, muss man besser werden. Und besser werden heisst in Deinem Fall vor allem menschlich sein.«