Roadtrip Über Gotthard, Simplon und Furka: Diese drei Deitinger fahren mit 60-jährigen Oldtimer-Traktoren bis nach Italien Es ist eine Ferienreise der besonderen Art: Mit ihren alten Bührer-Traktoren und höchstens 25 Stundenkilometern fahren Roger Bürgy, Hans Frei und Kurt Kofmel von Deitingen bis nach Cannobio. Für die Easy Rider ist dabei der Weg das Ziel.

Hans Frei, Kurt Kofmel und Roger Bürgy (von links) und ihre Bührer-Traktoren kurz vor der Abfahrt. Bild: Bruno Kissling

Montagmorgen, 9 Uhr, irgendwo im Deitinger Schachen: Feinsäuberlich aufgereiht stehen sie da und glänzen in der Sonne, bereit für das nächste Abenteuer. Über 60 Jahre haben sie schon auf dem Buckel, ansehen tut man es ihnen aber kaum: Die Rede ist nicht von den drei Herren mit Strohhut und Grinsen, sondern von den Bührer-Traktoren im Garten. Wobei: Die Beschreibung trifft so natürlich auch ziemlich genau auf die drei Herren selbst zu.

Hans Frei, Kurt Kofmel und Roger Bürgy sind allesamt Pensionäre und teilen ein Hobby: Bührer-Traktoren. Jeder von ihnen besitzt mindestens einen. Und damit weder Traktor noch Fahrer Rost ansetzen, haben die drei nun Grosses geplant: Sie wollen mit ihren Oldtimern nach Italien fahren. «Wir haben diese Reise jetzt schon seit über drei Jahren geplant», sagt Bürgy. «Ich freue mich, dass es jetzt losgeht.»

Via Simplon nach Italien, über den Gotthard zurück

Rund 600 Kilometer wollen die drei in den nächsten zwei Wochen abspulen. Via Bern und Thun wollen sie bis nach Kandersteg tuckern. Dort verladen sie ihre Traktoren auf den Zug, um durch den Lötschbergtunnel in Wallis zu gelangen. Über den Simplon geht es dann via Domodossola bis nach Cannobio am Lago Maggiore, wo sie das Wochenende verbringen wollen. Auch die Rückreise wird es in sich haben: Mit Gotthard, Furka, Grimsel und Brünig stehen gleich mehrere Pässe innert kurzer Zeit auf dem Programm.

Aber was heisst schon «kurze Zeit»: Mit maximal 25 Stundenkilometern auf der Geraden und noch deutlich weniger auf den Pässen dürfte es eine ganze Weile dauern, bis man wieder zurück in Deitingen ist. «Das ist ja gerade das Schöne daran», sagt Roger Bürgy. «Es geht um das Fahren, nicht um das Ankommen. Sobald ich losfahre, habe ich Ferien.» Und Hans Frei ergänzt: «Für uns ist der Weg das Ziel.»

Der ausgedruckte Reiseplan. Bild: Bruno Kissling

Unterwegs wollen die drei nicht etwa in gediegenen Hotels absteigen, nein, sie sich suchen sich stattdessen jeweils spontan einen Campingplatz für den nächsten Abend. Bürgy hat an seinem Traktor einen umgebauten Bauwagen angehängt, in dem er und Kofmel übernachten können. Frei hat in seinem Anhänger ein grosses Zelt und sowie ein zusammenklappbares, «probegeschlafenes» Feldbett.

Blick in einen der prall gefüllten Anhänger. Bild: Bruno Kissling

Faszination schon von klein auf

Für die drei Deitinger geht mit dieser Traktor-Reise ein Bubentraum in Erfüllung. Zwar habe keiner von ihnen früher als Landwirt gearbeitet, eine Faszination für Bührer-Traktoren hätten sie aber alle schon von klein auf. Bürgy und Frei, die ihr ganzes Berufsleben als selbstständige Schreiner tätig waren, durften schon als Kind bei dem benachbarten Bauern auf dessen Maschine mitfahren. Oder sogar selbst fahren.

Und der gelernte Mühlenbauer Kofmel sagt: «In den 60er-Jahren hat mein Onkel bei einem Traktorhändler hier in der Region gearbeitet. Er erzählte mir, wie er damals mit dem Zug nach Hinwil in die Bührer-Fabrik gefahren sei um dort drei neue Traktoren abzuholen. Auf dem Rückweg hat er mit dem einen Traktor die beiden anderen gezogen. Er kam aber nicht schnurstracks nach Hause, sondern fuhr zum Spass noch über den ein oder anderen Pass.» Diese abenteuerliche Geschichte sei ihm bis heute in bester Erinnerung.

Spätestens wenn die drei Herren dann um kurz nach halb zehn Uhr auf ihre Maschinen steigen, die Motoren mit ihren rund 50 Pferdestärken anwerfen und der Dieselgeruch in die Nase steigt, springt die Faszination auch auf das umstehende Publikum über. Neben zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden finden sich mehrere Schaulustige in der Nähe ein, um ihnen bei ihrer Abfahrt zuzuwinken.

Auf Achse: Kurt Kofmel, Hans Frei und Roger Bürgy (von links) bei ihrem Start in Deitingen. Bild: Bruno Kissling

Und um sich davon zu überzeugen, dass Frei, Kofmel und Bürgy nicht irgendwelche Spinner sind, die Tausende von Franken mit einer alten Landmaschine verlochen, statt sich für das Geld irgendwo an einen Strand fliegen zu lassen, springt der Reporter dieser Zeitung kurzerhand auch auf einen der grünen Traktoren. Sein Urteil: Spätestens, wenn man selbst mit so einem Oldtimer gefahren ist – und sei es nur für ein paar Minuten –, ist klar: Da geht ein Bubentraum in Erfüllung.