Die Alpiq Hydro Aare AG würde gerne bei ihrem Flusskraftwerk Flumenthal, das teilweise auf Gemeindegebiet Riedholz liegt, eine Wasserstoffproduktion aufbauen. Deshalb erhielt die Gemeinde eine Voranfrage. Hintergrund ist ein Pionierprojekt zur «Dekarbonisierung des Schwerverkehrs». Also keine Diesellaster, die mit ihrem Abgas die Luft belasten, sondern Brennstoffzellen-Elektro-Laster, die betrieben mit Wasserstoff nur Wasserstoff ausstossen. Bereits wurden 1600 Lastwagen geordert, die vermietet würden. Ein Tankstellennetz garantiert die schweizweite Versorgung. Der benötigte Wasserstoff soll regional produziert werden, etwa im Kraftwerk Flumenthal. Die umfassenden Ausführungen des Projektleiters zeigten auf, dass weder der Wasserstofftransport (ähnlich dem Benzintransport) besonders gefährlich ist, noch viel mehr Verkehr (zirka 10 Lastwagen täglich) zu erwarten ist. Dennoch kam das umweltfreundliche Projekt im Gemeinderat nicht in die Spur. Moniert wurden der zu erwartende Verkehr, der vermutete gefährliche Umgang mit Wasserstoff, der Standort und sowieso sei eine Ermüdung vorhanden in Bezug auf neue Bauten in der Region und dem daraus entstehenden Verkehr. Der Entscheid wurde vertagt.

Einig war man sich wegen der in einer Motion kritisierten nächtlichen Störungen bei der Waschanlage. Für die vor Jahren aufgestellten Getränkeautomaten fehle eine Bewilligung. Der Betreiber muss nachträglich ein Baugesuch einreichen.