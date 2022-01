Riedholz Die Stichstrasse zur Erschliessung eines Grundstückes soll nachträglich legalisiert werden Eben erst wurde die Ortsplanung Riedholz genehmigt – und bereits gibt es eine Änderung. Bei der Ausschreibung eines Baugesuches zeigte sich, dass die Stichstrasse, die das Grundstück erschliesst, auf Landwirtschaftsland gebaut wurde und damit rechtswidrig ist.

Das Grundstück, das überbaut werden soll, ist mittels einer Stichstrasse erschlossen, die allerdings in der Landwirtschaftszone liegt und damit rechtswidrig ist. Nun soll die Strasse in die Bauzone umgezont werden. Urs Byland

Am östlichen Siedlungsrand der Gemeinde Riedholz, im Gebiet Viertel, südöstlich der Einmündung des Sonnenrains in die Bergstrasse, liegt ein unüberbautes Grundstück (GB Nr. 855). Es grenzt ostseitig an die Landwirtschaftszone und im Süden an eine Reservezone.

Das Grundstück liegt in der Wohnzone W2 und soll nun überbaut werden. Aus planungsrechtlicher Sicht gilt das Grundstück als unerschlossen, obwohl eine ausgebaute Stichstrasse mit Wegrecht besteht, über welche das Grundstück erschlossen werden könnte. Die Stichstrasse liegt aber in der Landwirtschaftszone, eine Erschliessung darüber ist deshalb rechtswidrig.

Vorgehen ist abgesprochen

Um diesen Planungsmangel nachgelagert zur eben erst genehmigten Ortsplanungsrevision zu beheben und die Erschliessung des Grundstückes sicherzustellen, soll die bestehende – nicht zonenkonforme – Stichstrasse in Absprache mit dem Gemeinderat Riedholz und dem Amt für Raumplanung mit einem Teilzonen- und Erschliessungsplan als Privaterschliessung der Bauzone zugewiesen werden.

Der Verlauf und die Breite der Strasse entsprechen dem Wegrecht das 1991 zwischen zwei Parteien ausgehandelt wurde. Das Vorgehen ist mit den betroffenen Grundeigentümern abgesprochen.

Grundstück kann nicht anders erschlossen werden

Im Mitwirkungsbericht der zurzeit aufgelegt ist, ist nachzulesen, dass eine Erschliessung des betroffenen Grundstückes über die heute bestehende Bauzone aufgrund deren Bebauung und der engen Platzverhältnisse nicht möglich ist. Eine Erschliessung von Südwesten direkt ab der Bergstrasse ist ebenfalls keine Option, weil dadurch Kulturland beansprucht und eine spätere Einzonung oder Bebauung der heutigen Reservezone präjudizieret würde. Zudem ist die Stichstrasse, die 249 Quadratmeter Land beansprucht, bereits weitestgehend realisiert.

Das geltende Planungsrecht erlaubt die Zuweisung der Privaterschliessung in die Bauzone. Diese ist jedoch mehrwertabgabepflichtig. Da es sich um eine Einzonung als Spezialfall handelt, fliesst die Mehrwertabgabe an den Kanton.

Diverse Interessen wurden abgewogen

Das Vorgehen des nachgelagerten Nutzungsplanverfahrens wird von der Gemeinde sowie vom Amt für Raumplanung unterstützt. Für die vorliegende Planung bestehe zwar ein gewisser Interessenskonflikt mit dem Landwirtschaftsland, welcher aber im vorliegenden Fall unter Abwägung aller massgebenden Interessen begründ- und auch vertretbar sei und entsprechend in Kauf genommen werden könne. Für die betroffenen Grundeigentümer sei die aufgelegte Lösung ebenfalls zweckmässig, meinen die Planer.

Die Mitwirkung läuft noch bis zum 31. Januar 2022.