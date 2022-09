Riedholz Der Gemeinderat von Riedholz stimmt einer Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium zu – dieses Mal ohne Wenn und Aber Der Gemeinderat von Riedholz setzte ein Zeichen und genehmigte einstimmig eine Pensenerhöhung der Gemeindepräsidentin um 20 Prozent. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung.

Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin von Riedholz, hofft auch an der Gemeindeversammlung auf eine Pensenerhöhung um 20 Stellenprozente. Patrick Lüthy

Bisher hiess es meist: Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium Ja, aber nicht jetzt. Dem Vorwurf des politischen Taktierens wollte sich der Gemeinderat von Riedholz nicht länger aussetzen. Er stimmt einer Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium um 20 Prozent zu.

Bei diesen 20 Prozent handelt es um den Antrag, den die Gemeindepräsidentin Sandra Morstein selber gestellt hatte. Zu erwarten wäre gewesen, dass sich der Gemeinderat maximal auf eine Erhöhung um 10 auf 40 Prozent einigt. Doch der Gemeinderat anerkannte die bisherigen Leistungen seiner Gemeindepräsidentin und folgte ihren weiteren Argumenten.

«Der Arbeitsaufwand, der im Amt steckt, wurde gesehen», kommentiert Morstein. Das Resultat kam einstimmig zusammen, was die Gemeindepräsidentin besonders freut. «Das ist ein Stück weit Wertschätzung für meine Arbeit.»

Eine Gemeinde wie Riedholz brauche mehr als 30 Stellenprozente für das Gemeindepräsidium, ist sie überzeugt. Aktuell beschäftigen die grossen Projekte Attisholz Nord sowie gemeindeeigene Liegenschaften. Sie will in der Gemeinde für die Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner da sein und gleichzeitig die Anliegen von Riedholz in der Region und im Kanton vertreten können.

Die 50 Stellenprozente würden der Gemeindepräsidentin als Leitlinie dienen für den Umfang der künftigen Arbeit. «Ehrenamtliche Aufgaben, die nicht in die Arbeitszeit fallen, wird es auch künftig geben, beispielsweise an Anlässen.» Nach dem Gemeinderat muss nun auch die Bevölkerung von der Erhöhung des Pensums überzeugt werden. Sie haben das letzte Wort an der Gemeindeversammlung.

Neuer Terminplan für die Sanierung der Mehrzweckhalle

6,24 Millionen Franken genehmigte im letzten Dezember die Gemeindeversammlung für Sanierung oder Umbau von Mehrzweckhalle, Schulhaus, Kindergarten und Gemeindeverwaltung. Im Gemeinderat wurde zum Stand der Planungen informiert. So ist nun klar, dass die Sanierung der Mehrzweckhalle nicht schon 2022 gestartet wird. Die Sanierung soll vollständig im kommenden Jahr erfolgen. Taktgeber ist die Fassade, die zuerst saniert werden muss, bevor die neue Heizung in Betrieb genommen werden kann.

Probleme bereiten die Kosten. Schon im Juli haben die Vertreter des Architekturbüros gewarnt, dass seit Anfang 2022 eine ausserordentliche Teuerungssituation als Folge der Pandemie sowie der aktuellen kriegerischen Ereignisse in der Ukraine vorliege. Die Ereignisse würden eine nicht voraussehbare massive Erhöhung der Baumaterialien verursachen. Zudem sei mit Material- und Lieferengpässen zu rechnen.

Nun soll für die wichtigsten Arbeiten Offerten eingeholt werden, um bis Ende Oktober sich abzeichnenden Kostenüberschreitungen zu eruieren. Basierend auf der Überprüfung werde die Arbeitsgruppe allenfalls dem Gemeinderat einen Zusatzkredit für ausserordentliche nicht voraussehbare Mehrkosten für das Budget 2023 unterbreiten.