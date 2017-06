«Das ist ein grosser Tag», freut sich René Strickler. Jahrelang hat er nach einem neuen zu Hause für die Löwen und Tiger aus seinem Raubtierpark in Subingen gesucht. Im Februar diesen Jahres wurde der Rettungsplan bekannt gegeben: Der Umzug in die Siky Ranch in Crémines.

Der Raubtierpark hat die Ranch diesen Monat übernommen. Am Dienstag stellten Vertreter von Raubtierpark und Siky Ranch die Pläne vor. Bevor die Raubtiere in den Berner Jura umziehen, muss die Ranch noch umgebaut und saniert werden. Die Verantwortlichen sind sehr optimistisch. Die Baubewilligung für das Projekt fehlt aber noch.